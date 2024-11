Cosse sobre clientelismo: "Una trabajadora se sacó una foto conmigo en un baño porque si no la echaban"

La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse , volvió a opinar que la gente tiene "temor" de decir a qué partido vota y reveló que una trabajadora se sacó una foto con ella en un baño "porque si no la echaban" .

"Por eso me parece tan importante que gane el progresismo y el humanismo, y que no se persiga a la gente" , dijo Cosse en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Para la frenteamplista la gente tiene "temor" de decir a qué partido vota . "Ese no es el Uruguay que yo quiero, el que nos enseñaron a querer" , sostuvo.

CANDIDATAS "No estoy para el circo": Carolina Cosse argumentó por qué no debatirá con Valeria Ripoll de cara al balotaje

"Yo misma he contado que una trabajadora se sacó una foto conmigo en un baño porque si no la echaban. Y unos días después salió un testimonio de un deportista. Yo no quiero que eso sea normal y natural en Uruguay", afirmó.