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Crimen del capataz: cómo fueron los últimos minutos antes de la ejecución de Iván Casas en Rocha

Conforme a los conclusiones iniciales, el hombre de 57 años fue abordado a la salida del establecimiento en el que trabajaba por no menos dos personas

8 de abril de 2026 11:43 hs
Crimen del capataz en Rocha

La causa judicial que investiga el crimen de Iván Casas, el capataz rural que desapareció el fin de semana en el departamento de Rocha y fue encontrado sin vida el lunes, sumó los resultados preliminares de las pericias realizadas por el personal de la Policía Científica.

Conforme a los conclusiones iniciales publicadas por el sitio Inf Central, el hombre de 57 años fue abordado a la salida del establecimiento en el que trabajaba por no menos dos personas. Entre los aspectos develados, se estima también que tuvo prácticamente nula posibilidad de defenderse ante la emboscada.

Comunicado Jefatura policial de Rocha
Comunicado Jefatura policial de Rocha

Comunicado Jefatura policial de Rocha

Efectivos policiales ubicaron el cuerpo de Casas en una zona rural próxima a la ciudad de Chuy. Presentaba varias heridas provocadas por cinco disparos de arma de fuego, a pocos metros de su camioneta incendiada.

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Fuentes del caso consultadas por Montevideo Portal calificaron el hecho como una “ejecución”, no solo por lo que arrojan las pericias, sino también por la precisión y letalidad del ataque.

"El hombre nunca llegó a intentar escapar de sus asesinos: estos le dispararon a pocos metros de distancia y esperaron a que muriera para luego darse a la fuga", subrayaron.

"Siento que es el peor día de mi vida”

Mientras avanza la investigación a cargo de la fiscalía comandada por Andrés Moller, Jéssica Casas, hija de Iván Casas, compartió un sentido mensaje en redes sociales.

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A través de su cuenta de Facebook, la joven agradeció el acompañamiento en la búsqueda inicial, para luego agregar: "Siento que es el peor día de mi vida".

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