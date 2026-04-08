Crimen del capataz: cómo fueron los últimos minutos antes de la ejecución de Iván Casas en Rocha
Conforme a los conclusiones iniciales, el hombre de 57 años fue abordado a la salida del establecimiento en el que trabajaba por no menos dos personas
8 de abril de 2026 11:43 hs
La causa judicial que investiga el crimen de Iván Casas, el capataz rural que desapareció el fin de semana en el departamento de Rocha y fue encontrado sin vida el lunes, sumó los resultados preliminares de las pericias realizadas por el personal de la Policía Científica.
Conforme a los conclusiones iniciales publicadas por el sitio Inf Central, el hombre de 57 años fue abordado a la salida del establecimiento en el que trabajaba por no menos dos personas. Entre los aspectos develados, se estima también que tuvo prácticamente nula posibilidad de defenderse ante la emboscada.
Efectivos policiales ubicaron el cuerpo de Casas en una zona rural próxima a la ciudad de Chuy. Presentaba varias heridas provocadas por cinco disparos de arma de fuego, a pocos metros de su camioneta incendiada.