Da Silva aseguró que se "muere" por vender el BSE y usar el dinero para "resolver el problema de la pobreza infantil"

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva , dijo que se "muere" por vender el Banco de Seguros del Estado (BSE) y usar ese dinero para "resolver el problema de la pobreza infantil" .

"Muero por vender el BSE. ¿Quién me tiene que convencer de que el Banco de Seguros es necesario para este país? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuánto vale?" , comenzó Da Silva en el programa de streaming La Fórmula (Trimax Live).

Según el senador, durante estos días ha estado conversando con dos economistas dedicados a las fusiones y adquisiciones para "cotizar" el BSE y conseguir un "valor llave" y así poder "tirarlo" .

Consultado sobre qué uso le daría al dinero recolectado, respondió: "Con esa plata, US$ 3.000 millones, nosotros resolvemos todos los problemas de pobreza infantil" .

"Voy a decir cuánto valdría vender el Banco de Seguros, lo bien que le haría a la economía desregular los seguros por enfermedades. El BSE es la compañía de seguros más grande de Uruguay; eso tiene un valor de verdad", planteó el legislador.

Tras esto, explicó que esta propuesta, como otras, las empezará a "tirar" desde este año.

"Estamos a inicios de 2026. Voy a empezar a tirar todo ese tipo de propuestas porque yo le quiero meter al Plan Ceibal 100 palos", expresó.