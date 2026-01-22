Dólar
Nacional / BSE

Da Silva aseguró que se "muere" por vender el BSE y usar el dinero para "resolver el problema de la pobreza infantil"

Según el senador, durante estos días ha estado conversando con dos economistas dedicados a las fusiones y adquisiciones para "cotizar" el BSE y conseguir un "valor" llave y así poder "tirarlo"

22 de enero 2026 - 14:22hs
El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva﻿

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva﻿

Foto: Inés Guimaraens

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, dijo que se "muere" por vender el Banco de Seguros del Estado (BSE) y usar ese dinero para "resolver el problema de la pobreza infantil".

"Muero por vender el BSE. ¿Quién me tiene que convencer de que el Banco de Seguros es necesario para este país? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuánto vale?", comenzó Da Silva en el programa de streaming La Fórmula (Trimax Live).

Según el senador, durante estos días ha estado conversando con dos economistas dedicados a las fusiones y adquisiciones para "cotizar" el BSE y conseguir un "valor llave" y así poder "tirarlo".

Consultado sobre qué uso le daría al dinero recolectado, respondió: "Con esa plata, US$ 3.000 millones, nosotros resolvemos todos los problemas de pobreza infantil".

"Voy a decir cuánto valdría vender el Banco de Seguros, lo bien que le haría a la economía desregular los seguros por enfermedades. El BSE es la compañía de seguros más grande de Uruguay; eso tiene un valor de verdad", planteó el legislador.

Tras esto, explicó que esta propuesta, como otras, las empezará a "tirar" desde este año.

"Estamos a inicios de 2026. Voy a empezar a tirar todo ese tipo de propuestas porque yo le quiero meter al Plan Ceibal 100 palos", expresó.

