Da Silva criticó a la IM por realizar taller literario con "perspectiva LGTB" que cuesta $13 millones mientras la gente "nada entre la mierda"

"Ayer descubro que hay nuevamente un Tinder LGTB en salas de lectura , después hablé con un edil y dice que gastaron 13 millones pesos... No sé qué van a hacer", señaló Da Silva.

"No aprenden más. La gente nada entre la mierda, vive entre la mugre, los servicios de transporte… y los terminan votando", cuestionó.

En este contexto, Da Silva entiende que Martín Lema tiene que ser un "depositario de confianza" y "ojalá que de bronca ajena".

"Pero como el frenteamplista de Montevideo es muy sectario, mirá lo que te digo, aspiro hasta que haya una reacción de voto en blanco, porque nadie en esta mesa puede entender que Mario Bergara tenga vocación de intendente", aseguró.

"Vos lo ves como banquero, en una embajada, canciller, embajador. ¿Ves a Mario Bergara en un barrio, entre las aguas servidas?, ¿Lo ves hablando de la situación del transporte? No. ¿Qué es lo que está haciendo el Frente? Nuevamente, un trampolín, para que venga Daniel Martínez, Carolina Cosse y Mario Bergara. No tengo nada que decirle a los otros candidatos, me parece que tienen más vocación. Mario Bergara... ¿Alguien lo ve como intendente? ¿Cerrás los ojos y vos lo ves?", se preguntó.

Así, Da Silva aseguró que lo "único" que le pide al montevideano es que muestre "de alguna forma el hastío por las cosas que han hecho y lo que siguen haciendo".