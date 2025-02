Daiana Abracinskas renunció a la defensa de Sebastián Mauvezín con una dura carta: "Nadie merece ser llamado culpable antes de una sentencia"

"En el país que vivimos se pretende, mediante amenazas, agresiones, hostigamientos e insultos que los denunciados por determinados delitos - que según la moralidad actual son más graves que un homicidio agravado -, no tengan derecho a defensa , no tengan un profesional que vele por sus derechos mientras son inocentes. Estado de inocencia que preserva y garantiza nuestra Constitución, esa misma que pretenden bastardear e ignorar" , se lee en la misiva.

"Esos mismos que hoy acusan, amenazan y escrachan, seguro van a querer la mejor defensa si ellos/ellas, sus hijos, padres o hermanos son denunciados y entienden ser víctimas de una denuncia falsa, armada en busca de revancha, dinero, despecho o incluso 'fama'", apuntó la abogada.

Para la ahora exdefensora de Mauvezín, apuntado como el nexo entre Penadés y varias de sus presuntas víctimas e imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual, el proceso penal "ha sido desvirtuado durante toda la etapa previa al juicio oral", en la que entiende se busca a "una horda de gente malintencionada" que "pretende que cualquier denunciado sea condenado sin que medie el debido proceso y se cumpla con todas las garantías".

Tras ello, consultó "qué hubiese pasado si Paula Diaz no decía que había mentido" al acusar al hoy presidente electo Yamandú Orsi de golpearla: "Seguramente, todos lo que hoy piden la cancelación de un profesional solo por ejercer la carrera para la que estudió (y que es la garantía de un estado de derecho), pedirían prudencia, harían silencio o simplemente callarían. Y eso sería lo correcto".

"Me alejo de un caso en el que fui víctima de todo tipo de ataques: mi paz y mi familia están primero. Lamentablemente, no voy a poder ser parte de un juicio en donde se pueda demostrar que no todo es lo que parece", declaró Abracinskas, quien reafirmó que cree en la palabra de Mauvezín pero que "todo tiene un límite".

"Nadie merece ser llamado culpable antes de una sentencia que los condene", continuó la abogada, quien soslayó que muchos "apresurados" se "regodean y disfrutan sacando la bandera de la moralidad barata, vapuleando al estado de derecho y negando el derecho de toda persona a tener una defensa y un juicio justo".

La defensora marcó que si quienes continúan con la defensa de Penadés y Mauvezín logran demostrar que "esto no es lo que parece", esas personas "dirán que fue el poder que 'compró' a la Justicia, porque para el ladrón todos son de su condición".