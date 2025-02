Vuelven a la cárcel: Tribunal de Apelaciones revocó la prisión domiciliaria de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín

La jueza Marcela Vargas decretó la prisión domiciliaria con tobillera de Penadés y Mauvezín hace menos de una semana , al entender que ya no existía peligrosidad si esperaban el avance de la causa judicial en sus hogares.

"A mi juicio Penadés perdió el poder. Usted ya no es senador. Y si bien es verdad que en algún momento la decisión de mantenerlo en prisión tuvo que ver que fuera senador, el poder político influyó de alguna forma pero ahora las circunstancias cambiaron", le dijo Vargas a Penadés presente en la audiencia del pasado miércoles.

Además argumentó que "las víctimas están protegidas" porque se las ha mantenido en el anonimato, ya que están identificadas con letras en el expediente, y han declarado con la voz distorsionada.

Sobre el planteo de la fiscal y de la defensa de las víctimas de que si ya intentó entorpecer la investigacion (aludiendo al armado de la llamada trama en la que se buscó demostrar que la causa estaba armada por dos de los denunciantes Jonathan Mastropierro y Romina Celeste) puede volver a hacerlo, Vargas afirmó que si el exlegislador tuviera acceso a personas del Estado que utilizan el poder público, podría haberlo usado estando preso. "Si hubiera tenido el poder, se podría haber fugado de la cárcel", dijo.

"El peligro para la sociedad no lo visualizo", finalizó Vargas.

"No compartimos que el exsenador Penadés ya no tenga poder. El poder no se pierde en dos días ni se pierde en el sistema político porque hayamos caído presos", dijo Ghione al argumentar la apelación mientras que el integrante de su equipo Federico Fascioli consideró que era "muy inocente pensar que una persona vaya a perder todas sus redes de contacto y poder en menos de dos años".

Por su parte, los abogados del Consultorio Jurídico, representado por Suárez y Juan Williman también rechazaron los argumentos de Vargas. Williman dijo que cuando se llevó a cabo la trama Penadés ya no tenía el cargo y "mantenía todos los contactos" por los que llegó a Taroco y a los restantes condenado".

Suárez sumó que el riesgo para las víctimas "no desaparece una vez que declaren porque de hecho estaban declarando y la trama se estaba realizando".