Paso del tiempo y pérdida de poder de Gustavo Penadés: los motivos de la jueza para darle prisión domicialiaria

Sobre el planteo de la fiscal y de la defensa de las víctimas de que si ya intentó entorpecer la investigacion (aludiendo al armado de la llamada trama en la que se buscó demostrar que la causa estaba armada por dos de los denunciantes Jonathan Mastropierro y Romina Celeste) puede volver a hacerlo, Vargas afirmó que si el exlegislador tuviera acceso a personas del Estado que utilizan el poder público, podría haberlo usado estando preso. "Si hubiera tenido el poder, se podría haber fugado de la cárcel", dijo.

"El peligro para la sociedad no lo visualizo", finalizó Vargas.

El fallo de la jueza, que fue apelado por la fiscalía y las defensas de las víctimas, también extendió la prohibición de salir del país y de comunicarse con las víctimas o testigos de la causa.

Los argumentos de la fiscal Ghione y las defensas de las víctimas

"No compartimos que el exsenador Penadés ya no tenga poder. El poder no se pierde en dos días ni se pierde en el sistema político porque hayamos caído presos", dijo Ghione al argumentar la apelación mientras que el integrante de su equipo Federico Fascioli consideró que era "muy inocente pensar que una persona vaya a perder todas sus redes de contacto y poder en menos de dos años".

Además señaló que "los riesgos no son imaginarios, las víctimas siguen existiendo, al igual que los testigos". En ese sentido relató que este lunes se le tomó declaración a una testigo (identificada con la letra L) "y lo primero que pidió es que reservemos su identidad porque la iban a amenzar". También trajo a colación al exsecretario de Penadés Horacio Tejera y a la amiga personal Graciela del Vecchio quienes "pidieron un acuerdo para declarar como testigos". "Va a ser muy difícil su declaracion en el juicio ya que tienen el riesgo de la presión, de la amenaza, de la comunicación directa porque desde la casa tendrá formas más fáciles de comunicarse" (con ellos).

Los excolaboradores habían sido indagados por la fiscal por su participación en buscar datos para Penadés sobre determinadas personas, pero luego cambiaron de rol en la causa.

Siguiendo con la apelación, Ghione planteó la desaparición de un testigo fundamental para el juicio. Dijo que el expolicía Federico Rodríguez, quien cumplía órdenes directas de Carlos Taroco, exdirector del Comcar, que también fue condenado por la trama que ideó Penadés para realizar una investigación paralela a la del Ministerio Público, no aparece desde diciembre.

Agregó que pedirán una requisitoria para encontrarlo y apuntó a que existen pruebas de que había sido amenzado de muerte por Taroco, algo que también declaró Mastropierro que estuvo en la puerta del juzgado mientras se celebraba la audiencia y habló con los medios. "Sé que fue amenazado por Carlos Taroco, también me amenazó y otra Fiscalía tiene esto", contó Mastropierro.

Al respecto de esta desaparición Soledad Suárez –que defiende a varias víctimas del caso– dijo: “Cabe preguntarse no solo dónde está, sino si está vivo”.

20250205 Fiscal Alicia Ghione. Audiencia pública de Penadés y Mauvezín. Foto: Inés Guimaraens

La defensora de Mastropierro, Sandra Colman, se sumó a la apelación y planteó que "se está desconociendo al amplia red de vinculaciones del imputado", además de que se da "un mensaje de flexibilidad que genera situación de vulnerabilidad para las víctimas".

Por su parte, los abogados del Consultorio Jurídico, representado por Suárez y Juan Williman también rechazaron los argumentos de Vargas. Williman dijo que cuando se llevó a cabo la trama Penadés ya no tenía el cargo y "mantenía todos los contactos" por los que llegó a Taroco y a los restantes condenado".

Suárez sumó que el riesgo para las víctimas "no desaparece una vez que declaren porque de hecho estaban declarando y la trama se estaba realizando". "El poder de Penadés, al que creemos que viene atado Mauvezin en su rol de captor, es enorme. Yo desconocía la envergadura de sus influencias. Leer el celular y ver la cantidad de mensajes que recibía en que le decían ´estoy a disposición para lo que necesites´, de altas jerarquías y de otras personas, cuando se sabía el tipo de delito por el que estaba siendo imputado", señaló.

Los argumentos de las defensas de Penadés y de Mauvezin

Los defensores Homero Guerrero y Laura Robatto (Penadés) y Daiana Abracinskas y Rossana Gavazzo (Mauvezin) celebraron la decisión de la jueza de hacer lugar a su planteo de sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar. Al tomar la palabra para pedirle al tribunal que mantenga la decisión de Vargas, Robatto la calificó de "acertada" por "llegar al punto central porque el imputado no es el imputado de octubre de 2023".

"Les puedo asegurar que es muy poca la gente que habla con Penadés", dijo para ratificar que el exsenador ya no tiene los contactos que tenía y agregó: "Aunque Penadés pudiera salir a la calle no va a salir a la calle. La propia sociedad va a hacer que esta medida tenga razón porque él va a estar en la casa".

20250205 Audiencia pública de Penadés y Mauvezín. Foto: Inés Guimaraens

En el mismo sentido Abracinskas se preguntó "si es que le quedan amigos a Penadés -que no lo conozco- quiero saber quién quiere jugársela a hacer una investigación paralela". "Los amigos del campeón ya no están. Los que lo apoyaron seguramente no lo estén ni yendo a visitar".

Luego refiriéndose a su cliente afirmó que por todo lo que se había hablado en la audiencia se les dio la razón en cuánto a que Mauvezin nada puede frustrar porque "no tiene acceso a nadie con poder".

La abogada había argumentado a favor de que fueran excarcelados señalando que llevaban 16 meses presos y el 98% de los impiutados por ese tipo de delitos aguarda el juicio en libertad, como ocurrió con Operación Océano, dijo.

También cuestionó a la fiscalía porque después de todo este tiempo "no pudo revisar los teléfonos para traer algún elemento nuevo" y apuntó a que se le hacia perder tiempo a la Justicia celebrando audiencias de horas para "copiar y pegar" lo que ya dijo en anteriores audiencias.

La peluca, los medios económicos y otros cruces entre las partes

Como ha pasado siempre en estas audiencias hubo varios momentos en los que la fiscal Ghione y los integrantes del Consultorio Juridico se cruzaron y se gritaron con los abogados de Panadés y de Mauvezin.

Este miércoles hubo varias frases que motivaron la reacción del otro lado como cuando el abogado de Penadés puso en duda la veracidad de los víctimas y testigos y relató el caso de una mujer trans que denunció que en la década del 90 el exlegislador había sido violento con él y luego había mandado a que la policía le pegara visto. Como Guerrero ya habia afirmado en entrevista con El Observador, con ese y otros ejemplos, dijo que si a él le dicen que le van a pagar 12 salarios de un senador "me compro una peluca y voy yo" (a denunciar).

Ante eso, Suárez le dijo buscaba "minimizar el periplo por el que pasan las víctimas en su acceso a la justicia" y que utilizaba argumentos cargados de discriminación" con el comentario de "la peluca". También cuestionó por agraviante cuando Guerrero dijo que no le parecía creíble que las víctimas que se habían contactado con Penadés a través de Mauvezin no tuvieran celular o lo hubieran perdido, dado que su nieta de 7 años tiene celular. Suárez consideró "directamente agraviante que se compare con nietos de abogados a estos chiquiles que son de otros contextos".

Ya sobre el final de la audiencia el tema del acceso a medios económicos volvió a acalorar a los abogados. Abracinskas dijo que quería dejar en claro que le parecía un agravio intolerable que se dijera que como tienen abogados prestigiosos existe riesgo de fuga. Suárez le respondió tajantemente: "Me estás insultando porque sabes que yo no dije eso. Está torciendo mis palabras. Tengo derecho a dudar de que no exista dinero", dijo sobre Mauvezin, de quién su abogada había dicho que no tenía medios económicos para fugarse porque vive con su madre que es jubilada y él era profesor de Historia.

Antes de eso se había generado un fuerte griterío cuando Ghione dijo que los abogados le habían planteado la posibildad de un acuerdo abreviado. Todos saltaron al unísono a decirle que mentía y que siempre le habian dejado bien claro que ni Mauvezin ni Penadés acordarían con la fiscalía y que estaban dispuestos a ir a juicio.

En varios momentos de la audiencia, las defensas hicieron hincapié en que tienen elementos y pruebas para aportar en el juicio y alegaron que sus defendidos planetarán que son inocentes.

Guerrero dijo también que no hay duda de que las declaraciones que han dado las víctimas (en audiencia se informó que hay 11 declaraciones anticipadas) fueron "preparadas". "Ajustan las declaraciones, se citan horarios, lugares, circunstancias que son fácilmente demostrables que no existían", dijo.

Cómo sigue el caso Penadés

La jueza Vargas resolvió finalmente elevar el expediente al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4 Turno "sin efecto suspensivo" en 48 horas, lo que significó que este miércoles Penadés fue enviado a su domicilio con la tobillera electrónica, al igual que Mauvezin.

A partir de la semana próxima el tribunal integrado por los ministros Luis Charles, Adriana de los Santos y Gabriela Merialdo analizará los argumentos manejados en la audiencia y definirá si los imputados siguen el proceso en prisión domiciliaria o si regresan a la cárcel.

Por otra parte, los abogados Robatto y Guerrero denunciaron ante la Suprema Corte, la Fiscalía de Corte y la jueza del caso "graves irregularidades" y hechos de índole delictiva y de carácter sexual, extraídos de un celular de Mastropierro al que accedieron tiempo atrás.

Pocas horas antes de que se realizara la audiencia, presentaron la denuncia y pidieron a los organismos judiciales que se tomen "las medidas que correspondan mas ajustadas a derecho". Además acusaron a la fiscal Alicia Ghione de haber incumplido con el artículo 177 del Código Penal, que establece la obligación de denunciar delitos, ya que se encontraron imágenes de Mastropierro teniendo sexo con menores, que creen hubieran ameritado una indagatoria penal aparte.

Desde la Fiscalía de Corte se informó a El Observador que la denuncia fue derivada a Jurídica para que sea analizada.