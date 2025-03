"De a ratos me siento un preso político": Guillermo Besozzi dijo que es "inocente" y advirtió a todo el sistema político sobre actuación de Fiscalía

Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano

El exintendente de Soriano Guillermo Besozzi ratificó que es "inocente" de los cargos de los que se lo acusa, y por los que se encuentra imputado con prisión domiciliaria. Afirmó que se siente "un preso político" y advirtió a todo el sistema político que lo que le pasó "le puede pasar a cualquiera".

Besozzi realizó una conferencia de prensa desde la chacra en la que se encuentra detenido, en la que dijo: "No sé bien cómo surge todo esto, no sé bien cómo termina esto, solo sé que soy inocente, no toqué nada".

"Sigo creyendo en a justicia de este país, pero le digo a todo el sistema político ojo, porque lo que me pasó a mi le puede pasar a cualquiera, del presidente para abajo, y no es una amenaza, yo solo soy un paisano", agregó el exintendente.

Además, Besozzi anunció que va a ser candidato y hará campaña desde su casa, y pidió a la militancia y su equipo "redoblar el esfuerzo". "Voy a trabajar desde acá, a mí que no me gusta la tecnología. Me voy a aggiornar con jóvenes que saben de eso y que siempre me ayudaron, pero me van a tener que ayudar mucho más porque no puedo salir ni hasta el portón", dijo a los medios presentes.

"La justicia dirá si soy culpable de algo, yo creo que no soy culpable de nada. De a ratos me siento un preso político", sentenció. Pablo Vera, abogado de Besozzi, afirmó en la conferencia que tienen hasta el viernes para apelar la acusación, y tienen confianza en conseguirlo. Besozzi apuntó contra la fiscal Alciaturi: "No me parece bueno que se vaya" Besozzi también apuntó contra la fiscal de Mercedes Stella Alciaturi, encargada de la investigación que involucra al exintendente, a quien criticó por no "llamar" para consultarle sobre distintos aspectos de la investigación y elegir "este escándalo". Cuestionó que la fiscal pidió detenerlo la mañana después de que la Departamental del Frente Amplio de Soriano publicara un informe en el que cuestionaban el accionar de la Intendencia del departamento, dos días después de que cambiara el jefe de Policía del departamento, y antes de que la propia Alciaturi anunciara que se iba a ir a la Fiscalía de Atlántida. "Me gustaría seguir encontrándola a la persona. No me parece bueno que la fiscal se vaya para Atlántida. Dice que estaba todo arreglado, pero hay cosas que me llaman la atención", continuó. El ahora candidato a intendente pensó que lo iban a "citar" por la causa que lo involucra, pero "jamás" pensó que lo iban a detener de la forma que lo detuvieron. Besozzi advirtió que "si se mezcla lo judicial y lo político, ahí vamos a estar en una crisis el país entero": "Hay que trabajar sobre esto, porque van a terminar presos todos los intendentes, todos los secretarios generales, todos los que hacemos trámites, de buena fe", remarcó el exintendente, quien aclaró que le dijo esta advertencia al presidente Yamandú Orsi en una conversación telefónica que tuvieron horas atrás. "Le dije 'hablá con Jorge Díaz, que sabe de lo que estoy hablando'. No puedo creer que no se pueda hacer una gestión", añadió.