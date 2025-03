Caso Besozzi: de la lógica de las gauchadas a los delitos

Si bien era conocido que varios funcionarios de su intendencia estaban implicados en el robo de materiales que eran vendidos a particulares a precios llamativamente baratos, no se sabía que el intendente venía siendo indagado. Desde hacía meses sus conversaciones telefónicas eran escuchadas, lo que le permitió a la Fiscalía tomar conocimiento de numerosas irregularidades cometidas por el jefe comunal.

El fino límite entre hacer favores y cometer delitos

Quienes conocen a Besozzi y lo han tratado dicen que era fácil ver a un número no menor de personas en la intendencia de Soriano esperando para hablar con el intendente porque él atendía a todo el mundo. Si se encontraba por los pasillos con un trabajador o en la calle con un militante, lo llamaba por el nombre y le decía que se “acordaba” de lo que le habían hablado. “Mirá que no me olvidé de lo tuyo”.