Orsi asumió presidencia de la Celac y pidió "respaldo integral" para que un latinoamericano sea secretario general de la ONU

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asumió de manos de su par de Colombia Gustavo Petro la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bogotá y pidió establecer acuerdos entre los 33 países que integran el bloque regional.

"El acuerdo debe primar como modelo en la región, también a la hora de acompañar de forma articulada y con criterio estratégico la postulación de la persona de alguno de nuestros países, que suenan hoy para ocupar la secretaría general de las Naciones Unidas", dijo Orsi tras recibir la presidencia.

Para remplazar al actual secretario general António Guterres a partir del 1° de enero de 2027, hay tres postulantes que son de países que integran la Celac. Entre los ya declarados para el puesto se encuentran la expresidenta de Chile, Michelle Bachele t, la costarricense Rebeca Grynspan , y el diplomático argentino Rafael Grossi.

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"No podemos descuidar esta postulación", continuó Orsi, "tenemos que buscar entendimientos para que ese nombre tenga un respaldo integral, de todos nuestros países. No dejemos pasar esta oportunidad si queremos ser relevantes en el mundo", agregó el presidente uruguayo.

Además, agradeció a sus pares de Bolivia y de Paraguay "por la cooperación que permitió la captura de un peligroso narcotraficante de origen uruguayo", en referencia a Sebastián Marset, quien fue capturado la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra. Después de ser detenido por autoridades bolivianas, fue trasladado y apresado en un centro de máxima seguridad en Estados Unidos.

Sobre el crimen organizado, reflexionó que en el continente se logró "construir una región libre de conflictos armados entre Estados", pero sin embargo "convivimos con niveles de violencia interna extremadamente altos". "Con solo el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe, concentran más del 30% de homicidios del plantea", agregó.

"Detrás de esto está el narcotráfico, el tráfico de armas y las redes criminales que operan a escala internacional. Debemos asumir una responsabilidad en común, preservar la paz en nuestra región también exige fortalecer nuestra cooperación en materia de seguridad", afirmó el flamante presidente de la Celac. "El crimen organizado no conoce fronteras, la respuesta tiene que ser regional para estar a la altura de las circunstancias", sentenció.

Orsi pidió no ver el multiraletismo como "una abstracción diplomática" y afirmó que se necesitan acuerdos para avanzar en temas como "seguridad alimentaria, transición energética, gestión de riesgos de desastres, educación superior y desarrollo productivo".

"También la cooperación nos llama a acompañar a aquellos países que enfrentan circunstancias particularmente complejas, entre ellos y en especial Haití (...) cuyo camino a la estabilidad merece el apoyo de toda la región", enfatizó.