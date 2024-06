Denuncia por estafa a Gonzalo Aguiar: planta de Boreal irá a remate sin base

Casi un año después de esa denuncia, se realizó una primera licitación para vender la planta en bloque pero no hubo oferentes y ahora el siguiente paso es el remate. La construcción de la empresa costó cerca de US$ 15 millones y en la primera licitación la base fue de US$ 3,4 millones.

“La verdad que me sorprendió que no se vendiera. Es una empresa que vos levantas una llave y la pones a funcionar. Es la planta más grande América Latina”, había dicho López a El Observador cuando fracasó la venta. Si bien en el remate no hay base, el síndico explicó que solo el campo salió US$ 800 mil por lo que el remate no se debería concretar por menos de US$ 1 millón

Los trabajadores, que están a la espera para tratar de cobrar los haberes laborales que les adeudan, respaldaban la postura del síndico. El remate lo realizará Vanoli Brun rematadores y se pondrán a la venta los dos inmuebles y la planta industrial.

Sin embargo, la empresa tiene deudas por casi US$ 3 millones y el objetivo es pagarlas con la plata que salga de la venta. Los principales acreedores son los proveedores de la obra para la construcción de la planta pero también los trabajadores están a la espera.

La denuncia por estafa

Pollesel y Aguiar se conocieron en Canadá en junio de 2016. Dos años más tarde el empresario uruguayo le planteó una posible inversión a Pollesel en Uruguay vinculada al cannabis medicinal “aprovechando el auge mundial que el negocio estaba teniendo en el mundo”. Por ese entonces, tanto Uruguay como Canadá había legalizado el cannabis.

En su propuesta, el empresario uruguayo aseguró que estaba dispuesto a mudarse a Uruguay por dos años para viabilizar el proyecto y así fue. Una vez en Uruguay, Pollesel comenzó a transferirle dinero a Aguiar para llevar adelante la inversión. Según los denunciantes, en total él y su núcleo más cercano invirtieron unos US$ 27,5 millones.

Si bien una parte del dinero se utilizó para encaminar el proyecto –Aguiar compró un establecimiento y se construyó una planta que se inauguró en setiembre de 2020–, varios millones fueron utilizados por el empresario uruguayo para “comprar suntuosos bienes a su nombre, dar regalos a familiares de sus vínculos amorosos, viajar fastuosamente por el mundo y un sinfín de gastos personales millonarios más”, según dice la denuncia.

Pollesel visitó la planta en al menos tres oportunidades. Su última visita fue en enero de 2020, antes de la pandemia. “En esas ocasiones pudo apreciar los cultivos con una apariencia muy saludable y también pudo ver cómo se erguía a un paso ágil y profesional la estructura de acero de las instalaciones”, dice la denuncia.

Sin embargo, luego Aguiar inventó ventas al exterior que nunca se concretaron, empezó a ocultar los estados contables y falsificó comprobantes de pago. Incluso, el empresario llegó a transmitir que para lograr sacar la plata de las cuentas era necesario establecer una Zona Franca en Bella Unión y para ello pidió US$ 3.2 millones que fueron remitidos por Pollesel.

Con el paso del tiempo la desconfianza comenzó a aumentar y la comunicación desde Uruguay era cada vez menor. Luego de varios deseencuentros, finalmente, y a pedido de Pollesel, el 30 de enero de 2023 la empresa fue intervenida y los accionistas canadienses presentaron una denuncia por estafa y apropiación indebida.

Aguiar falleció en febrero de este año, asesinado por su expareja, por lo que la investigación por la presunta estafa continúa contra los colaboradores del empresario. Además, también investiga el caso la fiscalía de lavado de activos.