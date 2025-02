Diego Aboal sobre nueva medición de pobreza en Uruguay: "Depende de elementos más estructurales"

Hasta ahora, Uruguay definía la pobreza en función de si los hogares tenían ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos y servicios . Sin embargo, esta medición no reflejaba otras condiciones que afectan la calidad de vida de manera más estructural.

Según explicó a Doble Click este lunes Diego Aboal, director del INE , la pobreza multidimensional mide aspectos que no dependen únicamente del dinero disponible en el hogar, sino de condiciones como:

Años de escolarización insuficientes

Condiciones precarias de vivienda (hacinamiento, pisos de tierra, falta de acceso a saneamiento o calefacción)

Trabajo informal, que dificulta la estabilidad económica a largo plazo

Falta de acceso a Internet, un elemento clave en la actualidad para el empleo y los servicios públicos

"Muchas veces, la capacidad de generar ingresos del hogar también depende de elementos más estructurales", explicó Aboal, quien agregó que "muchos hogares pueden caer rápidamente en situación de pobreza de forma coyuntural por algunos meses, o salir de ella por factores momentáneos, pero lo que realmente importa son las condiciones de base".

Además, destacó que la pobreza no se puede analizar únicamente desde una perspectiva monetaria: "Si en un hogar no hay suficientes años de escolarización, si se trabaja de forma informal o si la vivienda no tiene condiciones básicas, es muy difícil que se logren aprovechar las oportunidades para mejorar la calidad de vida".

El impacto de la pobreza en la niñez y el interior del país

Uno de los datos más preocupantes del informe es que los niños y adolescentes son los más afectados por la pobreza multidimensional, lo que puede comprometer su desarrollo futuro.

"En los hogares con condiciones socioeconómicas más complejas, suele haber más niños, lo que hace que el impacto sea mayor en esa franja etaria", sostuvo Aboal.

Además, el informe revela una brecha geográfica importante: mientras en Montevideo el 15% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, en el interior del país la cifra supera el 21%.

Un enfoque integral para abordar la pobreza

Aboal subrayó que este nuevo índice permitirá que el problema de la pobreza no sea visto solo como una cuestión del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), sino que involucra a múltiples organismos:

ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, para mejorar la escolarización

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para reducir la informalidad laboral

Ministerio de Vivienda, para mejorar el acceso a condiciones habitacionales dignas

"Resolver la pobreza multidimensional no es tarea de un solo organismo. Si queremos mejorar la educación, deberá trabajar ANEP y el MEC; si queremos reducir la informalidad, serán clave el Ministerio de Trabajo y el BPS; y si buscamos mejorar la vivienda, será el Ministerio de Vivienda el encargado", enfatizó Aboal.

Asimismo, remarcó que este índice permitirá hacer un seguimiento detallado del fenómeno: "Cuando el próximo año se publique nuevamente este indicador, se podrá ver qué variables han mejorado y cuáles requieren mayor atención, lo que dará más herramientas a los periodistas y a la sociedad para exigir respuestas".

Una nueva medición de pobreza monetaria en abril

Además de este índice multidimensional, el INE actualizará en abril de 2024 la canasta de consumo utilizada para calcular la pobreza monetaria, que hasta ahora se basa en datos del año 2005-2006.

"Estamos midiendo la pobreza monetaria con una canasta que tiene casi 20 años de antigüedad. En abril se publicará la nueva medición, que reflejará mejor los cambios en los patrones de consumo", adelantó Aboal.

Este ajuste podría reflejar un aumento en la cifra oficial de pobreza monetaria, ya que el costo de vida ha cambiado significativamente en los últimos años.