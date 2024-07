Diputado de Cabildo se desmarca de Domenech sobre homosexualidad: "Por mí cada uno se puede meter un dinosaurio de plástico adentro"

El diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal se desmarcó de las declaraciones del senador de su partido Guillermo Domenech , quien dijo estar en contra de la homosexualidad porque el ano del hombre no estaba anatómicamente preparado para "ser penetrado".

Aunque dijo que valoraba a quienes dicen "lo que piensan", señaló que no compartía la postura de Domenech.

VIDEO "No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado": Guillermo Domenech dijo por qué está en contra de la homosexualidad

El Diputado de Cabildo Abierto dialogó en La Mañana en Cadena sobre la polémica en torno a la frase del senador Guillermo Domenech cuando afirmó "no se si el ano del hombre está preparado para ser penetrado".



Y agregó: "No tengo ninguna opinión ni me forma la opinión sobre una persona qué es lo que hace con esa parte de su cuerpo".

Domenech y su postura sobre la homosexualidad

La semana pasada Domenech fue consultado sobre su posición sobre la ideología de género y la homosexualidad en una entrevista con Fácil Desviarse (Del Sol). Y para fundamentar su posición contraria a la homosexualidad, dijo: "Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no".

"Pienso que tiene un fundamento en la naturaleza de las cosas. El ano del hombre no está preparado para ser penetrado. No está anatómicamente preparado", reiteró.

Consultado sobre este tema, Manini Ríos dijo entrevista en una nueva edición de Desayunos Búsqueda que Domenech no tenía "filtro" pero que su posición era "a título personal".