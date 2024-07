Tras dichos de Domenech sobre la penetración del ano, Manini Ríos dijo que su partido no está contra los homosexuales

Luego de que el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech argumentara que está en contra de la homosexualidad porque el ano del hombre " no está anatómicamente preparado para ser penetrado ", el líder del partido, Guido Manini Ríos , se desmarcó de esa posición .

Manini Ríos aseguró que el partido "como tal" no ha tenido "ningún tipo ni siquiera de posición contra los homosexuales".

VIDEO "No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado": Guillermo Domenech dijo por qué está en contra de la homosexualidad

"Entendemos que es una opción sexual, no nos metemos con eso. Dentro de Cabildo Abierto hay homosexuales, ha habido candidatos, un candidato a diputado en San José, un candidato a alcalde, que eran homosexuales y nunca tuvieron un solo inconveniente dentro del partido ", argumentó.

"En ese sentido no tiene una posición contraria a los homosexuales", insistió.

Sobre Domenech y sus declaraciones, Manini Ríos consideró que su correligionario no tiene "filtro".

"A veces, tal vez, sería bueno que tuviera algún filtro, pero no lo tiene y está bien. Es un cabildante típico", sostuvo Manini.

Los dichos de Guillermo Domenech

La semana pasada Domenech fue consultado sobre su posición sobre la ideología de género y la homosexualidad en una entrevista con Fácil Desviarse (Del Sol). Y para fundamentar su posición contraria a la homosexualidad, dijo: "Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no".

"Pienso que tiene un fundamento en la naturaleza de las cosas. El ano del hombre no está preparado para ser penetrado. No está anatómicamente preparado", reiteró.