Edil blanco le respondió al intendente interino de Montevideo por colector de Punta Carretas: "La Intendencia no cumple sus promesas"

Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional por Montevideo , dijo que las declaraciones del intendente interino de la capital, Federico Graña, sobre el colector de Punta Carretas, lo "único que hacen" es "pegarle al mensajero y no reconocer el problema" .

Para el curul este hecho muestra que la comuna capitalina "no cumple sus promesas". "En 2009, el entonces director de Desarrollo Ambiental había dicho que las roturas no eran graves, pero que había que repararlas a la brevedad para el correcto funcionamiento. Se había prometido que cuando se hiciera el colector de Punta Yeguas, porque había que traer una maquinaria especial, se iba a hacer. Esto con el plan de saneamiento 4, ya estamos en el plan de saneamiento 6 y las reparaciones no se hicieron", criticó.