Eduardo Lust presentó un recurso ante la Corte Electoral porque una lista de Cabildo Abierto usa su número y su nombre de pila

"El elector desprevenido puede ser sorprendido en su buena fe y votar pensando que esta votando la lista de Eduardo Lust, pues no tiene porque saber que no pertenezco mas a esa agrupación, aún hoy me cruzo con personas que me preguntan si sigo en Cabildo Abierto", continúa el diputado, que se fue de Cabildo para fundar el Partido Constitucional Ambientalista.

Para Lust "es público" que en las elecciones de 2019 él fue el candidato de la Lista 84 "que estuvo entre las listas mas votadas de Cabildo Abierto en toda la República". "Además la liderábamos, y con nuestro nombre y foto nos presentamos en la instancia electoral de octubre de 2019 en la cual resultamos electos", sostiene en el recurso.

El diputado afirma que todas las listas que Cabildo Abierto registró "incluyen las fotos del candidato a la Presidencia y la foto del candidato que lidera la Agrupación, es más, en la propia cartelera de la Corte Electoral en la cual se da vista de las listas impresas, se puede confirmar esta realidad".

A criterio de Lust, tiene "absoluta legitimación" sostener que el accionar de la lista 84 "podría constituir una tentativa de estafa electoral".

Porque "es razonable y sostenible que con esa estrategia se puedan obtener votos de ciudadanos que tengan la intención de votar a Eduardo Lust en la Lista del Partido Constitucional Ambientalista, y así presentado en la pequeñez del cuarto secreto, con la multiplicad de listas que se encuentran en el mismo, se obtengan votos , que con el nombre completo del candidato “Eduardo” y con su foto, seguramente no se logren".

Es con esta argumentación que el diputado pidió a la Corte Electoral que "no se autorice" la presentación de la lista 84 de Cabildo Abierto en las próximas elecciones internas.