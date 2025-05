El cardenal Daniel Sturla horas antes de entrar al cónclave: cuánto demorará la elección del papa y cuál es el clima previo

En las conversaciones con los otros cardenales, detalló, han ido "surgiendo nombres". "Me consta que se han hecho algunas cenas, almuerzos, de cardenales que se encuentran y conversan acerca de en quién piensan", aseguró sobre el nombre del próximo papa.

Aunque no descartó que haya nuevamente un papa latinoamericano (hay 23 cardenales, con él incluido que podrían ser elegidos), dijo que en su opinión esto no sucederá. "No me parece que lo vaya a ser", resumió.

Sobre la importancia de la región de la que proviene el papa, Sturla señaló: "Es importante de dónde venga el papa porque hay experiencias que tienen que ver con el lugar de dónde uno viene".

"Juan Pablo II fue muy importante en ese momento de la historia de Europa. No fue lo mismo que estuviera o que no estuviera, que conocía por dentro el sistema comunista", ejemplificó.

El clima en la previa al cónclave, según Sturla, es de "serenidad". "Un ambiente sereno, de búsqueda de lo que Dios quiere. Somos hombres de fe y lo que queremos hacer es ver el papa que Dios quiere y que el mundo necesita en este momento".

¿Cuánto podría durar el cónclave? El cardenal uruguayo afirmó que esa es la misma interrogante que tienen los electores. "No hay idea. Algunos piensan que va a ser muy corto. Ojalá dure todo lo que tenga que durar. Es decir, si son tres, cuatro o cinco días me parece que está bien. Porque llegar a esa mayoría de 2/3 supone que va a tener que haber un consenso muy grande. No puede haber prisa, se tiene que ir logrando el consenso. Algunos con más experiencia piensan que va a ser rápido".

En su mensaje final, antes de adentrars en el cónclave, Sturla dijo sentir todo el peso de la "responsabilidad".

"Siento todo el peso de la responsabilidad, pero al mismo tiempo el apoyo de la oración de tantos uruguayos que me han escrito. Así que no entro solo al cónclave, sino que iré con toda la fuerza de la oración de muchísima gente".