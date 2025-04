El cruce legal por el concurso a Pablo Carrasco: el comerciante insolvente o un empresario que ya no tenía actividad

Sin embargo, Abelenda había adelantado que si para el 22 de abril Carrasco no había concretado la entrega de los campos, el acuerdo fracasaría y se continuaría con la solicitud de concurso. El exdirector no realizó la entrega, por lo que los abogados reiteraron este martes su pedido ante Méndez.

La abogada indicó que Carrasco no pagó la última cuota del arrendamiento del campo como parte de Hernandarias XIII, y que por los hechos de público conocimiento se hace evidente que el empresario "no puede cubrir sus obligaciones".

No obstante tras la presentación de motivos de los abogados de los denunciantes, el defensor de Carrasco, Fernando Vollono, respondió que la solicitud no tenía razón de ser porque su cliente ya no realizaba actividades comerciales cuando el escrito fue presentado, el 10 de marzo de 2025, y porque los créditos requeridos no estaban vencidos en esa fecha.

Finalmente, el juez Méndez comunicó que resolverá si decreta el concurso contra Carrasco o lo desestima el próximo martes 29 de abril.

Una confusión y la testigo clave que no fue necesaria

A diferencia de la pasada audiencia, en la que un grupo de damnificados de Conexión Ganadera recibió con cánticos e insultos a Carrasco en la puerta del Juzgado de Concurso de la calle San José, este martes no había nadie, y la entrada a la sede judicial no tuvo el control de ningún policía o vallado.

A pocos minutos de comenzar la audiencia, en la puerta de la sala de audiencias indicada solo estaba presente Santiago Alonso. A su costado, frente a otra puerta, había una fila de algunas personas. Cada tanto, una persona salía y preguntaba: "¿Conexión Ganadera?", y volvía a cerrar rápidamente. Hace semanas que hay filas largas frente a esa puerta para presentar documentos por el concurso de la empresa.

Minutos después llegó Abelenda, y al poco tiempo apareció Vollono. Aparte de una pequeña discusión de fútbol entre los abogados, los tres comenzaron a discutir por los reclamos de la familia denunciante.

El abogado de Carrasco había entendido que los defensores reclamaban que el empresario no había pagado desde junio de 2024 a la fecha, y hasta propuso presentar a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso –también parte del contrato de arrendamiento– como testigo.

Sin embargo, tanto en la antesala de la audiencia como en la instancia misma Abelenda aclaró que el último pago que recibió la familia por el arrendamiento fue recibido el 19 de julio, y que ellos solo reclamaban el pago de diciembre, que cubría el primer semestre de 2025. Así, Méndez dictaminó que el testimonio de Cabral en este caso era "carente de objetivo".

El cruce legal

Los denunciantes: "Si tendría los activos no estaríamos acá"

Antes de desestimar el testimonio de Cabral, que de todas formas no se hizo presente en la audiencia, Méndez comenzó la audiencia declarando que la "instancia conciliatoria (el acuerdo) no fue posible", y remarcó que Carrasco no cuenta con la "administración de algunos bienes" para ceder los campos, algo que debía coordinar con el síndico que controla Conexión Ganadera, comandado por Alfredo Ciavattone.

Además, remarcó que la empresa liquidada no cuenta con "ningún campo vacío para proceder a las entregas". "Ni este ni ninguno", remarcó.

Tras la desestimación del testimonio, Méndez dio lugar a los argumentos de ambas partes. Comenzó Abelenda, que se refirió primero al "aspecto subjetivo" de la demanda, basado en el "público conocimiento de que Carrasco era socio administrador de Hernandarias" y de Conexión, además de un conocido empresario, por fuera de su condición de ingeniero agrónomo y "columnista de N (varios) medios locales, donde daba cátedra de distintos temas".

Para la abogada es claro con todo esto que Carrasco realizaba actividad empresarial "por sí mismo" cuando, como indicó minutos después, el exdirector afirmó en un escrito presentado para esta causa que "no realizaba actividad comercial", aunque "no presentó pruebas".

Además, aclaró que esta solicitud de concurso contra Carrasco no es por su calidad de representante de Hernandarias XIII en el contrato, sino porque en este él firmó como "codeudor solidario con beneficio de excusión".

Tras la audiencia, Abelenda explicó a El Observador que esto significa que "los acreedores (dueños del predio) pueden accionar contra cualquiera de los obligados, afectando indistintamente cualquiera de los patrimonios".

En el "aspecto objetivo", la defensora indicó que "naturalmente" en este caso existe una "situación de insolvencia" por parte de Carrasco. "Si tendría los activos no estaríamos acá. Queda descontado que no puede cubrir sus obligaciones", continuó.

También recordó que cuando el caso de Conexión Ganadera comenzó y le pidieron al entonces director dinero para pagar la auditoría de la empresa, él respondió que no contaba con fondos, y también indicó que existe una denuncia realizada por empleados de Conexión por un "faltante de dinero" en la empresa, en la que los principales apuntados son Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow. Remarcó que esta falta de fondos no fue contradicha por Vollono.

En segundo lugar, Abelenda apuntó directamente contra Carrasco y marcó que no presentó ningún balance ni contabilidad de Conexión, y espetó que todas las solicitudes de concurso contra él y sus empresas fueron solicitados por terceros, y no por él como marcó tanto en comunicaciones con los damnificados como en escritos. "Su moral lo dejó de lado una vez más", criticó.

Luego, la abogada remarcó que el exdirector de Conexión no pagó el arrendamiento de diciembre a sus clientes, y a eso hay que sumarle un 10,5% de retención mensual de impuestos que no fueron abonadas en los últimos meses por Hernandarias, catalogado como el "agente de retención" de los terrenos.

Por último, sostuvo que Carrasco presentó como su domicilio la dirección de las oficinas de Conexión Ganadera cuando estas cerraron hace "tres meses".

Vollono: "Carrasco no comerciaba a nombre propio"

Tras recibir la palabra por parte de Méndez, Vollono comenzó alegando que Pablo Carrasco "no comerciaba a nombre propio", como persona física, aunque aclaró que eso no echa por tierra que tuviese actividad como comerciante.

En segundo orden, el abogado indicó que la ley marca que "el comerciante debe estar en actividad" al momento de una solicitud de concurso a su persona física. Según detalló, la denuncia fue presentada el 25 de de febrero pero ingresó a sede judicial hasta el 10 de marzo, cuando en su opinión "ya era evidente que (Carrasco) no estaba en actividad".

En ese sentido, citó que la Ley de Proceso Concursal N° 18.387 marca que "se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios". "Está claro que en esa fecha Carrasco nada de eso ejercía", agregó.

Vollono también criticó que los créditos reclamados por la familia tenían un plazo de 90 días para ser pagados, por lo que el 10 de marzo todavía no estaban vencidos y no eran "exigibles".

Además, marcó que las empresas que Carrasco administra y administraba cuentan con un "patrimonio de varias decenas de millones" de dólares, por lo que "podría cuestionarse" el porcentaje que recibirán los damnificados de Conexión, pero "queda claro" que sí puede cubrir la deuda por los campos en cuestión.

Para el defensor de Carrasco la solicitud de Abelenda y Alonso muestra una "actitud temeraria", y pidió que su accionar sea juzgado.