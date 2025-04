Damnificados de Conexión Ganadera respondieron a Pablo Carrasco: "Da pena ver que ya no puede mantener dignamente un relato"

"Dado el comunicado emitido por el Sr. Pablo Carrasco y su abogado, nos vemos una vez más obligados a aclarar dichos que voluntaria o involuntariamente vuelven a estar alejados de la realidad . Recordamos que hablamos de una estafa que supera los U$S 250.000.000", se lee en el comienzo del comunicado de los inversores, al que accedió El Observador.

"Nosotros los damnificados, que somos cientos, no vamos a parar hasta que se haga justicia, se conozca la verdad y recuperemos nuestros ahorros", sentenció el grupo, que exhortó a los responsables de Conexión a que "colaboren en encontrar la solución", debido a que "como dice Carrasco, es tiempo de reflexión, minimizar los perjuicios que todos los involucrados van a sufrir".

El comunicado de Pablo Carrasco que generó la respuesta de los inversores de Conexión Ganadera

20250403 Pablo Carrasco. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso. Pablo Carrasco (derecha) junto a su abogado Fernando Vollono en una audiencia judicial Foto: Inés Guimaraens

En su carta, firmada junto a su abogado Fernando Vollono, Carrasco afirmó que la liquidación de las empresas decretada por el juez Leonardo Méndez "a solicitud de Pablo Carrasco" fue "para la mejor conservación y realización del activo", esto es el ganado, y "renunciando a oportunidades procesales o a lograr un acuerdo con mayorías en perjuicio de su propia situación procesal y personal".

"Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow decidieron liquidar Conexión Ganadera Ltda. y demás sociedades sin perjuicio de ser advertidos que la liquidación le inhibía de llegar a acuerdos que obligarán a todos a través de mayorías, que el factor tiempo era una herramienta para una eventual negociación en su favor, y que la liquidación traería aparejado la iniciación del incidente de calificación del concurso en el momento menos adecuado", afirmaron.

Agregaron que ambos "privilegiaron la conservación y mejor realización del activo incluso antes de que se supiera la cantidad de créditos verificados e impugnados renunciando a múltiples oportunidades de defensa o a las herramientas que resultan del propio proceso concursal".

Finalmente, Carrasco y su abogado exhortaron a "todas aquellas personas que señalan y declaran en diversos medios que tienen información relevante sobre la comisión de delitos que concurran a la Fiscalía a informar al Ministerio Público sobre lo que dicen conocer, ya que de lo contrario no sólo incumplen una obligación ética sino que podrían incurrir en responsabilidades legales.

"Es tiempo de reflexión, de minimizar los perjuicios que todos los involucrados necesariamente van a sufrir. Es tiempo de visualizar también que debe existir una adecuada información y educación financiera en nuestra población, sin perjuicio de tener presente que más allá de los múltiples damnificados, la mayoría de los ciudadanos uruguayos prefirió colocar sus ahorros a tasas cero o negativas en comparación con la inflación en beneficio de su propia seguridad", cerró Carrasco.

La respuesta de los damnificados

20250403 Manifestantes contra Conexión Ganadera. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso. Manifestación de damnificados de Conexión Ganadera Foto: Inés Guimaraens

En primer lugar, los inversores aclararon en su carta que "la empresa Conexion Ganadera, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow ni Daniela Cabral nunca se presentaron a concurso voluntario, necesario para comenzar el proceso de salida", sino que el concurso fue solicitado por la abogada Graciana Abelenda en representación de un damnificado.

"El mismo se decreto el 17 de Febrero de 2025. Recordemos que la empresa dejo de cumplir con sus obligaciones en el año 2024", agregaron.

En el segundo punto, marcaron que si el objetivo de los principales responsables era "resolver o colaborar en la situación generada por ellos mismos", su "proceder hubiese sido distinto" por tres distintos motivos.

Primero, porque los administradores de una empresa concursada solo se pueden librar del "incidente de calificación" –que califica si el concurso fue fortuito o culpable– si sus activos permiten pagar el 100% del pasivo o si aprueba "un convenio" para pagar en menos de dos años, algo que es "absurdo" porque "si alguien es capaz de pagar el 100% de sus deudas en dos años no iría a concurso".

En segundo orden ven una "falta de voluntad" de los responsables, ya que "el conteo del ganado, su situación, ubicación se ha realizado a costo de los acreedores" y se han constatado vaciamientos de ganado de distintos tomadores de ganado de Conexión como "Pasfer, MCO y Grupo Hernandarias".

Por último, también apuntaron contra la presentación del contador Ricardo Giovio, contratado por Pablo Carrasco para hacer un informe de la situación de la empresa antes de que comenzara su proceso judicial, que para los damnificados "no busco más que generar incertidumbre, poner cifras que no son comprobables y además presentaba una salida fantasiosa, sin sustento de ningún tipo".

En el tercer punto del comunicado, los damnificados recordaron que Carrasco quiere llegar a un acuerdo con una arrendataria entregándole un campo para "eliminar" la solicitud de concurso a su persona física, y marcaron que "si hubiesen querido, los campos de productores realmente damnificados los hubiesen entregados en diciembre de 2024".

Después, indicaron que "no queda claro" como Conexión no entregó al síndico "un listado del patrimonio biológico" (del ganado) cuando la compañía "se jactaba de tener trazabilidad desde sus orígenes, antes de que fuese obligatorio en el año 2007".

En el punto cinco, los damnificados afirmaron que están "a favor" de una "real verificación de créditos", solicitada en un escrito por Carrasco para verificar el pago de IRPF de los intereses obtenidos por los inversores, porque alegaron que quienes son "honestos" no tienen problema en "argumentar los orígenes de los fondos".

No obstante, postularon que "llama la atención que ahora el origen de los fondos genere tanta premura y no cuándo se tomaban las inversiones".

También indicaron que los contratos firmados entre los inversores y la empresa "en ninguno momento hablan de que fueran un préstamo" de ganado y que "eran claros en la cantidad de terneros o vacas que tenía cada uno".

En cuanto a la referencia de las "tasas cero" de Carrasco, los damnificados indicaron que el empresario "durante 25 años dijo incontables veces que las tasas que pagaban eran correctas por que ellos ponían el negocio en la vaca y no en la tierra".

"Tampoco entendemos cómo habla de usura si era Conexion Ganadera la que ponía el valor de las tasas de interés. Realmente da pena ver una persona que ya no puede mantener dignamente un relato. Si esto no es malicia, no sabemos qué nombre ponerle", continuaron.

En su último punto, los inversores declararon que "decir que no existe dolo ni provecho propio ni para terceros es un relato que no condice con la realidad", y denunciaron diversos hechos que entienden tienen apariencia delictiva.

"Los inversores no sabíamos que Basso le presto más de 25 millones de dólares a un frigorífico amigo, que Stradivarius gasto US$ 5 millones en generar la marca, que hay fuertes inversiones en campos para emitir certificados de CO2, riegos, embalses, prestamos de US$ 500.000 como manifestó Maximiliano Rodriguez (encargado de Pasfer), ni hablar de la compra de tierras, propiedades, vehículos, cuentas en el extranjero que también habrá que investigar".