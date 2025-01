El delincuente "Pato Feo" intentó escaparse del Penal de Libertad: dejó encerrado a un agente y tomó de rehén a otra

En el área del centro médico rompió la puerta y logró entrar, donde tomó como rehén a una policía. "Tras varios intentos de diálogo, lograron reducirlo. Finalmente, fue desarmado, controlado y reubicado en el celdario", señala el Ministerio del Interior.

Quién es el Pato Feo

0020697658.webp El Pato Feo al momento de ser trasladado al juzgado de Toledo, donde declaró por el robo a la sucursal del Banco República en Sauce. L. Carreño

El Pato Feo fue por unas semanas el delincuente más buscado en Uruguay en 2017, cuando se fugó del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), después de haber sido trasladado desde el Penal de Libertad por un dedo quebrado.

Había sido capturado en ese entonces después de una serie de robos, como a un local de Redpagos, un Abitab y una sucursal del BROU en Sayago.

Después de fugarse del INOT, el delincuente robó a cara descubierta una sucursal del BROU en Sauce (Canelones) junto a un grupo de delincuentes. Después del asalto fugó junto al resto a Toledo, donde se refugió.

Sin embargo, la Policía lo encontró y en un operativo lo descubrió en el asiento del acompañante de una camioneta de fletes. En la parte de atrás iban cinco delincuentes escondidos, vestidos con chalecos antibalas y armas largas.

Una publicación de Twitter del Ministerio del Interior recuerda ese momento en el que cayó preso el "peligroso delincuente".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Minterioruy/status/919007940077608962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E919007940077608962%7Ctwgr%5E2959ecc3cca20c406b0528bda7986e4be9387532%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fnota%2Fprocesaron-con-prision-al-pato-feo-y-sera-trasladado-al-comcar-2017101321310&partner=&hide_thread=false Cayó en Canelones el peligroso delincuente apodado "Pato Feo' junto a toda su banda y un poderoso arsenal. pic.twitter.com/2hRXNyhLYr — Ministerio del Interior (@Minterioruy) October 14, 2017

En una entrevista con Montevideo Portal, para Seré Curioso, el delincuente –que tenía entonces 34 años– contó que robó por primera vez a los 13, cuando asaltó armado una barraca. El apodo, contó, se lo pusieron a los 11 años, cuando un grupo de niños y adolescentes lo quiso molestar y lo llamó: "Patito Feo" y "Pato Feo".

"Yo me frenaba y le tiraba piedras. Como vieron que me enojaba, me empezaron a decir, a decir, hasta que me quedó", recordó.

En la entrevista también reconoció haber matado a una persona en una pelea en el Comcar cuando tenía 25 años.