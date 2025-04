El descargo de la hija de Cecilia Cairo contra los medios "que invadieron su privacidad" y políticos "que hablan de ética y moral y después defienden pedófilos y corruptos"

Según Adriana, como los dirigentes vieron que "no estaba alcanzando" con la polémica por la no regularización del terreno, "empezaron a inventar" que estaban "colgados" de la luz y que la frentista "tenía empresas con más de 20 empleados" . "Tantas mentiras, tanta falta de empatía , tanto odio, donde el único objetivo era denigrar y hacer caer a la ministra", dijo.

La carta de renuncia de Cecilia Cairo tras la polémica por los impuestos que no pagó: "La vida me enseñó que nunca hay que bajar los brazos"

Según entiende, no solo se le puso la "guillotina" a Cairo, sino también a toda su familia. "No se pensó que detrás de ella hay una familia entera, niños y adolescentes que ni siquiera entienden que es lo que está pasando, porque tanta invasión a su privacidad , porque tanta hazaña y odio, ¿cómo le explicas a un adolescente que es parte del circo, que así se manejan en la política, que así funciona todo? ", se preguntó.

"¿Cómo le explicas a tu hija de 13 años la razón de que estén las cámaras nuevamente ahí afuera filmando el portón de casa, cuando habían estado el día anterior y habían obtenido todas sus respuestas? ¿Cómo le explicas que es parte de este circo político? Que, como no alcanzo con la conferencia de prensa, ahora estaban yendo por la familia porque saben que la ministra banca camiones, pero que ahí estaba su punto débil", continuó.

"Se llenan la boca hablando de ética, cuando la falta de ética la tienen ustedes, cuando salen a decir mentiras de que estábamos colgados de la luz , que mi vieja tenía empresa con 20 empleados , que cobra más de 300.000 (cuando el sueldo de un ministro del MPP está topetado a 90 mil pesos). No me vengan a hablar de ética y moral, no sean tan hipócritas, ¿qué la macaño? ¿Qué metió la pata? Sí , como la metimos todos en algún momento de la vida, tiene deudas, sí , como cualquier hijo de vecino, porque el que la conoce sabe que mi vieja es eso, es pueblo, y tiene cuentas y deudas, y vive como Juan, como Pedro, pero no como Luis", aseveró.

La hija de la dirigente reflexionó que cuando la política se pone como objetivo "bajar a una persona" lo hace "sin pensar en lo que salpica para el costado". "¡Esto no es hacer política , esto es odio, es ensuciar la cancha! Ojalá esto sirva para que tomen conciencia, para que la política se haga desde donde corresponde, desde la construcción y el colectivo, sin importar banderas políticas, ojalá el poder nos les quite la empatía", dijo.

"Fuerza vieja, la lucha está en el territorio, sé que no bajarás los brazos, y que la seguirás desde el lugar que te toque estar. ¡Gracias por tu apoyo incondicional hacia nosotros , quizás algún día te lo podremos recompensar, quizás no , pero lo que sí estamos seguros es que estamos orgullosos de vos, de lo que sos cómo mujer, como persona , como militante y sobre todo cómo madre! ¡Arriba vieja , los que te conocen saben lo que vales! ¡Que la cuenten como quieran! ¡Te amamos!", cerró.