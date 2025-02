El exrugbista Gonzalo Campomar llegó a un acuerdo con uno de los denunciantes por cheques sin fondo: cómo sigue el caso

Según informó Búsqueda el embargo fue decretado por el Juzgado Civil de 19 turno el 28 de octubre pasado por un monto de $ 43 millones en representación del representado de Durán que es Javier López, CEO de la empresa logística Farmalog.

Cómo sigue el caso: la otra denuncia

Si bien con este acuerdo el caso presentado por Durán concluye, hay otra denuncia que está en trámite contra Campomar que fue presentada por el abogado Enrique Moller en representación de otros dos particulares que le habían entregado unos US$ 600 mil.

Esa denuncia por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Silvia Porteiro, quién aún no ha tomado medidas, dijeron las fuentes.

La denuncia a la que accedió El Observador, da cuenta de que junto a Campomar, actuaba Miguel Casal, quien captaba las inversiones y quien, señalan, tampoco estaá ubicable por lo que presumen que también se fue del país.

Casal convocó a los denunciantes a tener una reunión el 24 de julio en Miraflores Corp, las oficinas de la calle Miraflores 1445, en Carrasco, donde Campomar desarrollaba su actividad, como dio cuenta Búsqueda. Los denunciantes conocían a Casal porque trabajaba también en una empresa dedicada a inversiones en criptomonedas y habían incursionado en ese tipo de inversiones, asesorados por Casal.

En la reunión en Carrasco, Casal les explicó que él y su socio (Campomar) desarrollaban "un servicio financiero de traslado de dinero en el mundo", en los cuales les cobraban un margen a sus clientes por esa gestión y les dijo que necesitaban liquidiez en periodos cortos y para ello pagarían intereses atractivos. Casal también les dijo que la operativa se haría en el Abitab de la familia Campomar, donde funcionaba el cambio Pampex, ubicado en Gabriel Pereyra

Para la operativa los dos particulares le enviaron a Casal entre el 6 de agosto y el 5 de setiembre de 2024 distintos montos de dinero: US$ 93 mil a través de criptomonedas, US$ 50 mil por transferencia bancaria, otros US$ 50 mil en efectivo entregados en el Abitab, y en criptomonedas cuatro entregas más de US$ 40 mil, US$ 100 mil, US$ 99 mil y US$ 220 mil.

Todo funcionó con normalidad y se les devolvió con los intereses el dinero, hasta que el 18 de octubre Casal debió hacer un pago que englobaba la totalidad de lo prestado, más los intereses a la fecha pero les dijo que se le había trancado una transferencia de Estados Unidos y que el pago iba a demorar una semana.

Pasada esa semana tampoco tuvieron novedades y ante la insistencia de los inversores les entregó un cheque por US$ 675 mil de Scotiabank firmado por Gonzalo Campomar que no tenía fondos.

Es por ello que Moller presentó la denuncia penal y planteó que se configuró la estafa por medio del engaño para apropiarse de un dinero que no les correspondía para obtener un provecho injusto. "Antes para crear una pantalla resarce a los comparecientes en una maniobra artera con cheques que se sabían que eran imposible de ser cumplidos. Está claro que los denunciados de antemano sabían que no le iba a ser pago dicho título valor", afirma Moller en el escrito.

Agregó que se configuró la apropiación indebida porque los denunciados "pergeñan la estafa" con el cheque sin fondos que sabían no lo iban a pagar.

En este caso según dijeron las fuentes hasta el momento no existió una propuesta de devolución del pago, como ocurrió con el representado por Durán.