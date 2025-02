Joven de 22 años que vendió entradas falsas para el show de Emilia Mernes fue condenada por estafa

FACEBOOK Denuncian a una joven por estafar a decenas de niñas con entradas de Emilia Mernes: "El llanto de mi hija no me lo paga nadie"

Los 20 meses de prisión bajo libertad a prueba son bajo diversas condiciones:

Residencia en un lugar determinado donde sea posible su supervisión.

Arresto domiciliario nocturno desde las 22:00 a 06:00 horas, por 12 meses.

Presentación en la seccional policial de su domicilio una vez por semana sin obligación de permanencia por el término de la pena.

Prestación de servicios comunitarios diez horas semanales, dos horas por día, durante seis meses.

Prohibición de salir del país hasta cumplir la pena.

"El llanto de mi hija no me lo paga nadie"

Una madre dio su testimonio a Subrayado (Canal 10) y contó que en noviembre compró de sorpresa entradas para su hija.

"Cometo el error, con el diario del lunes, de publicar en el Facebook de Espectáculos y Eventos", recordó sobre la página en la que usuarios suelen buscar información sobre shows y reventa de entradas.

"Publico que quiero dos entradas, me contacta una muchacha, muy confiable, muy amable. Y me dice: 'Hablamos por Whatsapp'. Empezamos a conversar y me dice que tenía tres entradas, una para campo y dos adelante. Me manda el mapa, la mejor ubicación, y me dice: 'Te las dejo baratas porque las saqué en cuotas y no voy a poder ir'", continuó.

La mujer dijo que le giró el dinero de las entradas por Redpagos. Pero llegado el día del concierto, en la puerta del Antel Arena, los funcionarios le advirtieron que había un problema con sus entradas.

Entonces se enteró que las entradas no existían y con la cédula de la vendedora constató que tenía entradas anuladas a su nombre.

"Me engañaron, me estafaron. El llanto de mi hija no me lo paga nadie, ni que la chiquilina entre a prisión ni nada", lamentó.