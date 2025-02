Martín Lema respondió a la ironía de la directora de TV Ciudad: "Yo no voy a hacer la fácil"

"Llego a contar con un presupuesto de $ 356.000.000 (U$S 8.000.000 a la cotización de hoy) y salgo de vedette en las llamadas. Miente, miente que algo quedará. Mientras tanto seguir laburando y no distraerse", escribió Casablanca en su cuenta de X.

Consultado sobre el pronunciamiento de Casablanca , Lema dijo que más que un pronunciamiento es un agravio y "es más fácil agraviar que respetar posiciones y que argumentar". "Yo no voy a hacer la fácil. Lo mío en toda la campaña y del equipo va a ser generar planteos y propuestas. Por lo tanto no vamos a devolver el agravio con otro agravio".

"Cuando vengan agravios lo vamos a canjear por planteos y por propuestas, que es lo que en definitiva la gente está esperando", finalizó.

En una primera instancia, el candidato se refirió a que en el año 2023 "fueron casi US$ 8 millones entre los diferentes conceptos", asegurando que esas cifras son públicas y agregó que "no hay ningún motivo para no pensar de que en la proyección año tras año va a bajar esa cifra".

De todas formas, aseguró que la cifra es "conceptual". "Sean US$ 8 millones como fue la ejecución del año 2023, sea la del año anterior, sea la que sea, insistimos, si no podemos dar un servicio de recolección (de basura), si no podemos dar respuestas en materia de condicionar las calles, las veredas, la infraestructura de las paradas y demás, no podemos ir hacia una acción que en realidad no está en las funciones básicas y las funciones necesarias", enfatizó.