Denuncian a una joven por estafar a decenas de niñas con entradas de Emilia Mernes: "El llanto de mi hija no me lo paga nadie"

"Cometo el error, con el diario del lunes, de publicar en el Facebook de Espectáculos y Eventos", recordó sobre la página en la que usuarios suelen buscar información sobre shows y reventa de entradas.

En dicho grupo, según constató El Observador, figuran varias publicaciones denunciando a la joven estafadora, que confrontada por Whatsapp prometió que devolverá el dinero.

"Publico que quiero dos entradas, me contacta una muchacha, muy confiable, muy amable. Y me dice: 'Hablamos por Whatsapp'. Empezamos a conversar y me dice que tenía tres entradas, una para campo y dos adelante. Me manda el mapa, la mejor ubicación, y me dice: 'Te las dejo baratas porque las saqué en cuotas y no voy a poder ir'", continuó.

La mujer dijo que le giró el dinero de las entradas por Redpagos. Pero llegado el día del concierto, en la puerta del Antel Arena, los funcionarios le advirtieron que había un problema con sus entradas.

Entonces se enteró que las entradas no existían y con la cédula de la vendedora constató que tenía entradas anuladas a su nombre.

"Me engañaron, me estafaron. El llanto de mi hija no me lo paga nadie, ni que la chiquilina entre a prisión ni nada", lamentó.

Cuando hizo la denuncia dijo que revisó el grupo de Facebook y vio los otros reclamos que se habían presentado por esta situación.

"Ella veía la publicación, empezaba a buscarte, coordinaba pagos. Hay denuncias penales, comunes, ella lo que hacía era te mandaba por pdf. Aparte te hablaba tan sanamente. Hasta te decía que la habían querido engañar. Cometimos un error. Fuimos incrédulos", aseguró.