"El legado de Mujica no es puntual, es mucho más profundo que eso": dijo la ministra Sandra Lazo

La ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo se refirió al fallecido expresidente de la República José Mujica y afirmó en rueda de prensa que el legado del expresidente no es "puntual" , sino que es "mucho más profundo que eso" .

La ministra recordó que Mujica habló "hasta el cansancio" sobre la "larga fila india" y esa fila, entiende, es la gente que en estos días se despidió de él.

Sobre Lucía Topolansky, la ministra dijo que está pasando un momento de "dolor", pero afirmó que es una mujer "política fuerte".

"Hace un rato hablé con ella y me decía: 'me dejó muchos deberes'. Y mi respuesta fue: 'somos muchos para cumplir esos deberes'", mencionó.

Para Lazo, Mujica fue un hombre que supo "procesar y adaptar su vida y trayectoria" a la vida política de Uruguay, dejando también un "legado" hacia el mundo.

"El legado de Mujica no es puntual, es mucho más profundo que eso. Es una forma de vida, es una forma de entender la política, es una forma de tender la mano hacia el diálogo para lograr reconciliación. Entonces no es cartera por cartera, sería muy básico pensar que a cada una de las carteras nos dejó un mensaje. Es mucho más profundo que eso", dijo.

Sobre el cierre, la ministra recordó y compartió una anécdota que tuvo con Mujica mientras estaban bajando las escaleras del Palacio Legislativo.

"Recuerdo particularmente que íbamos bajando esta escalera que tenemos acá próximas (las del palacio), cuando él estaba entrado en sus años y con sus nanas, y a mí se me ocurrió decir: 'qué dolor que tengo en la pierna izquierda'. Entonces, él me miró y no precisó decirme cuáles habían sido sus luchas y cuáles sus dolores", cerró.