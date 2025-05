El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó al Palacio Legislativo para despedir a José "Pepe" Mujica

"Mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo vale la pena seguir luchando", agregó Boric, que le prometió a Mujica que el Olivo que plantaron en febrero "florecerá" en su chacra.

El mandatario cerró su escrito agradeciendo las "enseñanzas" que le brindó el histórico político del Frente Amplio. "Contigo será imposible el olvido", finalizó.

El último encuentro entre Boric y Mujica en la chacra

En febrero, el mandatario chileno visitó al fallecido expresidente y a su viuda, la exvicepresidenta Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro.

Allí los referentes de la izquierda habían mantenido una larga reunión. Posterior al encuentro, Mujica y Boric se dirigieron a una zona verde de la Chacra y plantaron un árbol de olivo.

En diálogo con los medios, Mujica en su día habló de sus convicciones políticas y agradeció al mandatario chileno por su visita.

"Todos sabemos que hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida. No somos de izquierda, ni de derecha, somos humanistas. Pensamos en lo que le conviene al futuro de la humanidad", dijo.

"Yo le agradezco a este muchacho (Boric), que tiene muchos años para amargarse, para sentir la derrota. Pero vivir con causa, pensando que los humanos pueden contribuir para construir una sociedad un poco mejor", añadió.

Mujica cerró su oratorio en febrero señalando que no es "plata lo que nos falta", sino "corazón". Nos falta compasión y amor a la vida y con los demás", reflexionó.

Instantes después, quien habló con los medios fue el presidente chileno que destacó el "aprendizaje" que sacó de su encuentro con Mujica.

"Es importante avanzar pasito a pasito para no desabarrancarse, como dice él (Mujica). Siento que en nuestro país hemos estado siguiendo ese consejo. No se puede conseguir todo de una, pero en la medida en que avancemos, no solo en materia ideológica, sino también mejorando la calidad de vida de nuestro pueblo, uno puede decir que va en la dirección correcta. Ese es el aprendizaje que me quedó acá", dijo en su día el jefe de Estado.

"Estoy muy agradecido de esta instancia, de este encuentro", aseveró Boric.