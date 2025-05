Diego Aguirre realizó un importante anuncio sobre la continuidad en Peñarol de Jaime Báez cuyo contrato vence el 30 de junio

PEÑAROL Venta de entradas para Peñarol vs Montevideo City Torque para la última fecha del Torneo Apertura

"Báez es concreto que se va a ir, termina su contrato, tiene un tema familiar que lo hace tomar la decisión, piensa continuar su carrera en Europa", declaró Aguirre este jueves en Todo Pelota que se emite por Carve Deportiva AM1010.

"Mientras disponemos de él, es un jugador más", agregó.

Según la información que maneja Referí, Mayada no seguirá en Peñarol y Hernández será renovado. Pero esas decisiones se terminarán de confirmar cuando termine el Intermedio.

Báez estará a la orden de Aguirre el jueves contra Vélez Sarsfield por Copa Libertadores y en todo el Torneo Intermedio.

Aguirre se mostró muy emocionado anoche tras el triunfo ante Olimpia, tal como ventiló el club a través de sus redes sociales.

Aguirre expresó en la conferencia de prensa de anoche: "Hoy se puede decir que Peñarol volvió".

Consultado por esa frase, la Fiera respondió: "Volvimos a sentirnos identificados con lo que el equipo está mostrando. Somos conscientes de que nos costó el arranque del año y fue difícil revertirlo. Con algunos triunfos fuimos recuperando juego, confianza. Este tipo de partidos, revertir un 2-0, u otros partidos como cuando fuimos a Bolivia y ganamos de visitante, el que le ganamos a Defensor con uno menos 90 minutos prácticamente. Para mí es eso que volvió Peñarol, volvimos a creer en nosotros y a sentirnos fuertes".

"Creo que está bueno poder transmitir al hincha una ilusión, una esperanza, que crea que puedan pasar cosas lindas. Después, sucederán o no. Pero está bueno generar ese clima, esa sensación de que Peñarol va a la Copa pudiendo ser protagonista y no solo por cumplir con el calendario. De eso me siento responsable de que se pueda generar. La ilusión máxima que todos tenemos de poder ganar una copa, sabemos que es muy difícil, se tienen que dar muchas cosas, por algo pasaron 40 años desde la última que ganamos. Pero generás una ilusión y esperanza que está buena", agregó.

"La competencia no es pareja porque hay equipos con un poderío muy grande, pero está bueno intentarlo, generar ilusión. Después podrás ganar o perder. La gente cree y todos luchamos por esa posibilidad, algún día va a pasar", analizó.

Su mirada al cambio de Guillermo De Amores por Martín Campaña

Consultado por las razones que lo llevaron antes del partido con San Antonio Bulo Bulo a poner a Guillermo De Amores en el arco en lugar de Martín Campaña, Aguirre empezó contestando con una respuesta: "¿Ven alguna diferencia a favor de uno u otro, que uno sea claramente titular?".

Luego dijo: "Comenzó jugando De Amores, luego Campaña, y en un momento sentí que tenía que poner a De Amores, fue una decisión futbolística, 100% mía, sentí que era el momento de De Amores, no hay más explicación que sea, son buenos profesionales y buenas personas los dos".

¿Rodrigo Pérez o Eric Remedi para el mediocampo?

Sobre la posibilidad de definir entre Rodrigo Pérez y Eric Remedi en el medio dijo: "Pérez y Remedi han jugado bastantes, Pérez es más posicional y defensivo, con buen juego aéreo y presencia física, Remedi genera más con la pelota en la tenencia y en el movimiento de la pelota, para que el fútbol sea más fluido. Los dos pueden jugar, han mostrado buenas cosas y son parte de este lindo momento que estamos viviendo, es bueno que haya competencia, porque precisamos de todos".

Los jugadores que destacó Diego Aguirre en este presente de Peñarol

Javier Cabrera: "Es un jugador con mucha experiencia, ha sido criticado, como en su momento Eduardo Darias, que lo estamos extrañando. Son procesos de jugadores donde cuesta el reconocimiento. Con Cabrera cambió cuando ganamos en Flamengo con gol de él en Maracaná, es muy importante tácticamente, cumple la función muy bien, tiene velocidad, asistencia; en el día a día es importante para el grupo. Fue la primera incorporación que hicimos y fue un acierto porque ha rendido muchísimo. Tuvo 20 días sin participar con el grupo por lesión, entró en el segundo tiempo y sumó muchísimo para revertir el resultado (ante Olimpia)".

Nahuel Herrera e Ignacio Sosa: "Hoy es una realidad, con 20 años. Es un chiquilín, tuvo su oportunidad y la aprovechó, se está consolidando como un jugador importante en el equipo. Está bueno transmitir esa señal para todos. Pasó lo mismo con Leandro Umpiérrez, con Juan Rodríguez, jugadores jóvenes como Nacho Sosa que no tenía lugar como se merecía, porque tenía jugadores que estaban por encima de él, se le dio la chance, la aprovechó y está jugando muy bien. Por Sosa estaba jugando Darias que venía de un rendimiento espectacular y luego se dio que se lesionó y Nacho Sosa pudo tener más minutos".

Javier Méndez: "Siempre está con buena disposición, es un líder va para adelante y suma desde donde le toca".

La dura crítica de Diego Aguirre al VAR

Consultado sobre antiguos dichos donde se mostró crítico con el VAR, Aguirre volvió a responder con una pregunta: "¿Ustedes saben cuándo hay penal por mano?"

Uno de los panelistas le respondió: "Es una cuestión de interpretación" a lo que Aguirre agregó: "Ahí está la joda".