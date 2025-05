Los fuertes mensajes de Ignacio Ruglio tras la clasificación de Peñarol: los "3 huevos", la chicana a "nacional" en su cumpleaños y la banca a Leo Fernández

Además, el presidente mirasol destacó la actuación de Leo Fernández, por quien los auriengros pagaron US$ 7 millones y que tras un mal comienzo de temporada fue cuestionado.

20250506 FBL - LIBERTADORES - BULOBULO - PENAROL Penarol's midfielder #10 Leonardo Fernandez (C) controls the ball past Bulo Bulo's defender #03 Rene Barbosa during the Copa Libertadores group stage football match between Bolivia's San Antonio Bulo Bulo a

Leonardo Fernández

Foto: Fernando Cartagena / AFP