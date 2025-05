¿Por qué Peñarol no saluda a Nacional en su aniversario? Ignacio Ruglio lo explicó, habló de su chicana "con altura" a los tricolores, los "3 o 4" fichajes para la Copa Libertadores y de Muslera

“Un saludo con altura y con la chicana propia del fútbol y con respeto también, porque no deja de ser el rival al que con mi cargo de presidente hay que generar el respeto”, señaló a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Y después, sí, un desahogo de hinchas, que como decíamos, como somos los hinchas, que por más que a veces estemos en un cargo así hay momentos en que lo tenés que dejar soltar toda la presión que vivís a diario”, agregó.

“Yo ayer le decía a muchos amigos y gente cercana al fútbol que nadie tiene ni idea lo que pesa un cargo de esto en la espalda en un país como este, en el que el 70% se habla de fútbol todo el día y todo el mundo habla de fútbol. Son los momentos en los que por un rato decís 'bueno ahora voy a soltar toda la presión que tengo adentro' y lo complicado que es llevar este cargo en la diaria para uno y para el entorno de uno, y lo complicado que son que los objetivos lleguen a veces y como todo a veces se hace cuesta arriba. Y todas esas cosas al ser en un ratito las logré soltar un ratito por lo menos que a veces hace bien también”.

¿Por qué Peñarol no saluda a Nacional en su aniversario?

Ante la pregunta de por qué Peñarol no saluda a Nacional en su aniversario, Ruglio respondió: “Porque no tienen el acta”, en referencia al acta de fundación.

“El día que tengan el acta nosotros sabremos el día que nacieron, de la misma manera que ellos no nos saludan a nosotros, que nosotros sí tenemos el acta y que ellos hasta los libros de 1925, de su 25 aniversario, hasta ahí, es decir, los contemporáneos de la época, nos decían los decanos. Después entraron en una lucha estéril para desconocer nuestra fundación, cosa que para mí fue un error enorme porque de hecho ellos mismos ya la habían reconocido y el mundo entero la reconoció. Yo los saludo a mis amigos bolsos temprano, les pongo feliz cumpleaños en las cadenas que todos tenemos y en las cadenas esas que nos reímos y que nos chicaneamos".

"Pero creo que es un error de Nacional que tarde o temprano lo van a tener que rever, porque claramente tenemos una fecha de nacimiento con acta institucional y con el cambio de nombre totalmente registrado y como siempre digo, a nadie se le ocurre en el mundo decir que el Real Madrid no era el Real Madrid antes de que cambiara de nombre, el Real Madrid se llamó durante mucho tiempo con un nombre diferente y después cambió su nombre, y a nadie se le ocurrió, al Barcelona no lo ve diciendo la pavada esa de ‘ay cambiaron de nombre son diferentes’. Entonces, bueno, es parte de las mini chicanas del fútbol, pero bueno, el día que encuentren el acta y muestren el día que nacieron, ahí le daremos el saludo correspondiente”, comentó.

Los tres o cuatro jugadores que va a incorporar Peñarol para la Copa Libertadores

Ruglio también confirmó que Peñarol hará fichajes para intentar avanzar en la Copa Libertadores. “Que vamos a incorporar tres o cuatro jugadores, eso es un hecho y no sé si lo diría... Es un hecho, eso va a pasar”, señaló.

También destacó que nunca tiene que pedir autorización al área económica del club, con Eduardo Zaidensztat, para hacer fichajes. “Al área económica, gracias a Dios, no tengo que pedirle porque ya lo he dicho, el Zeta (Zaidensztat) se encarga de cuidar los dineros del club y gracias a la obra que el Zeta ha hecho con esos dineros es que hoy estamos con el orden institucional que estamos, y el gusto que nos hemos podido dar de retener un jugador (Leo Fernández) que hubiese sido imposible, que con 26 años no pasó en todas estas décadas jugaran dos años seguidos en Peñarol”.

“Pero nunca en la vida, nunca, nunca es nunca, el Zeta me trancó un pase. Nunca pasó ni nunca va a pasar. Podremos estar dos días sin hablarnos, que nos adoramos, porque ayer fue de los primeros mensajes que le mandé, ‘te quiero mucho amigo, vamos arriba Peñarol’, pero nunca en la vida él me trancó un pase. Es decir, él sabe que si vamos a traer jugadores es porque se necesita y mismo ayer dentro de todo el desahogo deportivo también está en que hubo US$ 330.000 más, un palo 250 (US$ 1.250.000) más de entrada. Otro año que, a pesar de la compra de Leo con toda la carga emocional que fue para mí y una decisión institucional trascendental, esto también nos arrima más los juveniles que están en el club, es decir, en un año en que hacemos este gasto nos empezamos a acercar otra vez a no tener que tomar crédito por cuarto año consecutivo y volver a seguir funcionando con deuda cero y sin tocar un solo crédito”.

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol Oficial CAP

Consultado por los fichajes para el segundo semestre, dijo que serán los que Diego Aguirre entienda necesarios.

“Vamos a traer los jugadores que Diego nos pida, porque es Diego el que arma el plantel y no tengo la más mínima duda que va a ir por... Si lo he hablado todo el tiempo con él, hablo todos los días, varias veces, es obvio que eso va a pasar, pero bueno, ahora hay que, ya sobre el diagnóstico de que volvemos a jugar en agosto y que volvemos a ir por Copa, y bueno ahí, que ya se está terminando la Apertura y que después hay que jugar esa fecha del Intermedio que van a ser muy importantes enseguida y estar muy concentrado en eso y no aflojar, claramente a la par hay que empezar a trabajar en las altas que muchas de esas ya las hemos estado trabajando. Lo que pasa que también nuestra responsabilidad es intentar siempre negar todo eso, porque bueno, porque hay jugadores que están en el plantel actual, que cuanto menos sientan ruido de pase es lo normal, y el juego de ustedes (la prensa), tirar nombres todos los días, es intentar sacarnos a nosotros esos nombres y el juego nuestro, porque cada cual atiende su juego, negar todo eso y en el mayor silencio posible hacer las gestiones para ir asegurando algunos nombres o viendo qué tan cerca pueden estar para ya cuando salgamos al mercado tenerlos pre-adelantados”.

Lo que dijo sobre Fernando Muslera, quien suena para Peñarol

El presidente de Peñarol fue consultado por si hay un acuerdo con Fernando Muslera, exgolero de la selección uruguaya, para que llegue a mitad de año.

muslera.jpg Fernando Muslera

“Si eso pasara, yo no te lo diría jamás”, dijo Ruglio. “Entonces, para serte totalmente sincero, no te lo diría jamás, no por Fernando Muslera, por cualquier jugador y acepto el juego, ustedes tienen que imponer nombres”.

Cuando se le dijo que ese nombre lo impuso él, respondió: “Sí, sí, pero... En su momento, sí, pero hace un año, cuando a él después se le fue imposible salir de ahí, porque solo los que hemos estado en la casa de Fernando en Estambúl y demás, creo que solo cuando estás allá tomás la magnitud de lo que es Fernando en Turquía”.

“Él ya comunicó al club que no sigue”, señaló. “Pero no hablaría de eso o de un acuerdo, primero por Fernando porque es un tipo al que le tengo cariño real, que nos une una amistad, no es mi amigo ni de venía mis cumpleaños ni yo de los de él, ni nada, pero sí nos une una linda amistad de hace mucho tiempo, pero no lo hablaría por respeto a él, porque él tiene que tomar su decisión sobre su futuro, pero también la realidad es que si hubieran mil charlas y mil cosas y detalles para que llegara y demás, tampoco lo diría porque bueno, porque es parte del juego este intentar decir las cosas cuando estén más cerca de arreglar”.

Ante la pregunta de si Muslera podía seguir en Peñarol como formador de arqueros, dijo que “no es el caso”. “No lo he hablado nunca con Fernando. Y menos a futuro, él aparte a futuro tiene otros planes. (…) Fernando es muy inteligente, es muy entrador y se ha formado, es un tipo aparte hasta de negocios, él se sabe mover en general a todos los ámbitos. Turquía le dio el codearse con el mundo empresarial de Turquía y con el mundo político y además le ha abierto mucho la cabeza, así que creo que ese muy probablemente sea uno de sus objetivos a futuro”.