¿Ignacio Ruglio fichó a David Terans por sobre la opinión de Diego Aguirre? Mirá lo que dijo Edgardo Novick y "la diferencia" que lo alejó del presidente aurinegro

"Cuando Diego Aguirre había dicho, ustedes se lo pueden preguntar aunque no se si lo querrá decir, que no era momento de Terans. Terans es un gran jugador y que en algún momento iba a venir a Peñarol, pero que Diego Aguirre prefería a otro siempre y cuando estuviera Leo Fernández", explicó.

"Si estaba Leo Fernández, hubiera sido mejor Terans para otro momento. Inclusive Perchamn, que era el ex contratista de él lo dijo. Yo había escuchado un audio de Terans diciendo que no era el momento. Y con el dinero de Terans, en mi caso, podría haber mantenido a (Washington) Aguerre, y podía haber mantenido a (Facundo) Batista. Entonces es una situación diferente a la que esta pasando", agregó Novick al respecto.

Consultado por si Ruglio trajo a Terans a Peñarol por encima de la opinión de Aguirre, ante la duda del periodista le dijo: "Lo entendiste sí".

"Vuelvo a decirlo con claridad: no se discute la virtud de Terans, es un gran jugador y estuvo con Peñarol. Aguirre pensaba que no era momento estando Leo Fernández, no era momento de estar los dos. Si no se contrataba a Leo Fernández, sí la opción era sin ninguna duda Terans".

"Es así, no sé si Diego lo dirá o no pero es así (...) Ese fue el momento de quiebre en este período de pases".

El cambio en la política de contrataciones de Peñarol

Novick destacó que ahora cambió la política de contrataciones del club, a la que a fin de año había considerado individualista por el presidente, que se formó una comisión de cinco personas (Ruglio, Marcelo Solomita, Evaristo González, Fernando Jacobo y él) "para colaborar" con Diego Aguirre y ayudar a hacer las negociaciones

"Siempre es mejor trabajar en equipo. El presidente hoy ha aceptado esa situación y estamos trabajando de esa forma", destacó.