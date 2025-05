La importante renovación que anunció Inter Miami y la incertidumbre con los contratos de Luis Suárez, Lionel Messi y Sergio Busquets; mirá sus situaciones

Alba lleva cinco asistencias en los once partidos disputados este año con el Inter Miami.

En la última temporada, tuvo un sueldo de 1.5 millones de dólares en el Inter Miami.

El club no ha compartido detalles sobre las condiciones del nuevo vínculo.

Messi, que también finaliza contrato este año, ha avanzado su intención de retirarse en Miami y en el Inter suspiran porque amplíe su estancia como mínimo hasta 2026, cuando inaugurarán su nuevo estadio y Norteamérica hospedará el Mundial de la FIFA.

20250430 FBL - CONCACAF - CHAMPIONS - MIAMI - VANCOUVER Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi reacts during the CONCACAF Champions Cup semifinal football match between Inter Miami FC and the Vancouver Whitecaps FC, at Chase Stadium in Fort Laud

"Tenemos esa ilusión de seguir compitiendo, de seguir ganando y ojalá que podamos ganar los máximos títulos posibles", dijo Alba en el comunicado.

Inter cuenta con otros dos ilustres exbarcelonistas, el mediocampista español Sergio Busquets y el atacante uruguayo Luis Suárez, cuyos compromisos también vencen en diciembre.

Sobre el futuro de Busquets, de 36 años, el entrenador Javier Mascherano dijo a principios de mes que lo veía con ganas de "seguir jugando".

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - APRIL 09: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF reacts during the CONCACAF Champions Cup 2025 Quarter-final second leg match between Inter Miami CF and Los Angeles Football Club at Chase Stadium on April 09, 2025 in Fort Lauderdale,

Luis Suárez en el partido de Inter Miami ante LAFC

Foto: AFP