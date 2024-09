Justicia congeló operativa en campos gestionados por el Grupo Larrarte tras denuncias de inversores

La Justicia congeló la actividad en los campos relacionados al Grupo Larrarte , luego de que un grupo de inversores denunciara a la empresa por estafa, apropiación indebida, abigeato y también falsificación de documentos por un monto cercano a los US$ 2 millones.

Según supo El Observador con fuentes del Ministerio de Ganadería, lo que ordenó la Justicia fue un interdicto, lo cual implica que la empresa no pueda hacer ningún movimiento de entrada o salida de ganado. Se trata de una medida cautelar que suele aplicarse ante este tipo de denuncias. Esto había sido solicitado por el abogado de un grupo de inversores afectados, Juan Pablo Decia.

El ministerio emitió un comunicado sobre el tema en el que aseguró que no estaba auditando a la empresa, ya que eso no estaba dentro de sus potestades. Esto se debe a que desde el grupo transmitieron a inversores que no podían dar detalles de la situación porque el ministerio los estaba auditando, aunque en realidad lo que está haciendo es una inspección.