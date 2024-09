Empresa ganadera de Punta Carretas denunciada por estafa: fiscal reúne pruebas con los damnificados

Luego de más de un mes sin dar señales ni responder a las comunicaciones, los responsables del Grupo Larrarte convocaron este viernes a una reunión por Zoom. En representación del grupo se presentaron Jairo Larrarte y la abogada Leticia Latorre. Larrarte tomó la palabra y explicó que la empresa atraviesa dificultades económicas y que pondrán en marcha un “fideicomiso de administración ganadero” para dar "seguridad" a sus inversores. Ante las consultas de algunos de los clientes, Larrarte afirmó que al final se responderían las preguntas pero eso no ocurrió. En determinado momento dijo que daban por cerrado el encuentro.

Mientras, la fiscal de Flagrancia Sabrina Flores reúne las primeras pruebas con el objetivo de derivar el caso a una fiscalía especializada en Delitos Económicos, dado los abultados montos de las denuncias que hasta este viernes totalizaban los US$ 650.000. Esa cifra seguirá aumentando dado que otras personas que dicen haber sido estafadas se están poniendo en contacto con los abogados para sumarse y presentar nuevas denuncias.

La transferencia inexistente

Entre las primeras medidas que tomó la fiscal Flores fue pedirle a la zona operacional II de la policía que reúna las pruebas entre los damnificados. En ese sentido fue que le pidieron a una de las familias que entregaran las pruebas de una transferencia falsa que desde el Grupo Larrarte les enviaron para hacer ver que les devolvían su capital, cosa que no sucedió.

En ese caso, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador, presentada por el abogado Santiago Alonso, firmaron el contrato de inversión por tres años con el grupo el 13 de julio de 2022 por US$ 50.000 y recibieron a cambio una guía por 57 vacas de cría a su nombre. Cumplido el año cobraron los intereses acordados del 10,3% anual, lo que correspondía a U$S 5.150.

El 21 de junio pasado ante los rumores que surgieron sobre el grupo solicitaron el usuario y contraseña para ingresar al sistema SNIG, el sistema de información que tiene como objetivo principal asegurar la trazabilidad del ganado vacuno desde el establecimiento de origen del animal hasta el frigorífico, para comprobar la existencia del ganado. Al ingresar pudieron comprobar que sólo tenían 20 animales a su nombre.

Luego de insistir y reclamar ser atendidos desde la empresa los derivaron con la abogada Latorres, con quien suscribieron el 10 de julio pasado un acuerdo transaccional, por el que se rescindían los contratos suscriptos entre las partes, y el pago por parte de Larrarte SAS de los U$S 50.000.

Grupo-Larrarte.jpg Instagram Grupo Larrarte

"El dinero mencionado no solo no fue depositado, sino que pese a nuestros reclamos, se cesó la comunicación, limitándose a manifestarnos que se debió tratar de un error. Incluso consultado a nuestro banco, nos informaron que no se procedió a depositar tal suma, por lo cual concluimos que fuimos objeto de una maniobra artificiosa y engañosa, la cual nos produjo un grave perjuicio económico fruto de nuestro esfuerzo", señala la denuncia.

El comunicado del Grupo Larrarte

Luego de que El Observador informara de las denuncias policiales y penales, Grupo Larrarte reconoció que “desde marzo de este año la empresa comenzó a sufrir dificultades para afrontar los pagos de las rentas prometidas” a los clientes. Por medio de un comunicado que hizo público afirmó que “dado estos retrasos, un gran número de clientes solicitó la devolución de sus inversiones en un período corto de tiempo” lo que generó “mayor dificultad” para cumplir con algunos de los inversores “en un período corto de tiempo”.

“Esto dio como resultado que la empresa pudiera concretar varios de estos retiros, pudiendo cumplir con otros con mayor dificultad y encontrándose en trámite de los demás hasta la fecha”, agrega Larrarte.

“Debido al gran número de llamados o reuniones presenciales que se están generando en estos meses es entendible que se demore en algún caso puntual la respuesta, pero siempre se atiende al cliente”, dijo la empresa que afirmó que la atención comercial se mantiene “con normalidad” en su oficina de Punta Carretas.

Además Grupo Larrarte asegura que pondrá en marcha un “fideicomiso de administración ganadero” , que permitirá “la seguridad para los inversores y reglas claras de gestión empresarial”, aunque recién está en etapa de redacción de contratos

"Jairo Larrarte en estos meses ha gestado, junto a su equipo, esta nueva etapa y de forma presente continúa abocado a la producción de los campos que están produciendo en el norte", agrega el comunicado.

La empresa no hizo mención en su comunicado a la falta de información en el MGAP sobre el ganado supuestamente comprado.