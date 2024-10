Encuesta de Opción sobre plebiscitos: "alta incertidumbre" en allanamientos nocturnos y "contexto desafiante" para seguridad social

Si se compara con propuestas similares que estuvieron en discusión en campañas anteriores, los niveles de aprobación de este plebiscito están en los niveles de 2014 y 2019.

En 2014 la propuesta de bajar la edad de imputabilidad recogía –a esta misma altura de la campaña– 55% de apoyos, mientras que en 2019 Vivir sin miedo llegaba a 58%. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas alcanzó la mayoría necesaria (50+1) para su aprobación.

El análisis de Opción sobre propuesta de allanamientos nocturnos

La consultora destaca en su análisis que la aceptación al plebiscito de allanamientos nocturnos cayó seis puntos respecto a agosto, por lo que la situación es de "alta incertidumbre".

Respecto a los "desafíos" para la aprobación de este plebiscito –respaldado por el oficialismo–, Opción asegura que la tendencia es "a la baja" desde hace meses (en abril la aprobación era de 75%).

"El principal factor explicativo de esta variación son las preferencias al interior del Frente Amplio. En agosto, 44% de los frenteamplistas declaraba que apoyaría la reforma y ahora lo hace un 31%. Es decir, en un mes donde justamente el Frente Amplio como partido se pronunció en contra de este plebiscito, la propensión a votarlo por parte de los frenteamplistas bajó 13 puntos", asegura la empresa.

Dentro de la coalición de gobierno, en tanto, el apoyo "sigue siendo muy mayoritario", aunque "algo superior entre los votantes nacionalistas que los votantes de demás partidos del bloque (86% y 77%, respectivamente). Entre los indecisos el apoyo también es mayoritario (63%).

Plebiscito de la seguridad social (papeleta blanca)

Opción primero midió el grado de conocimiento sobre el plebiscito de la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT y que cuenta con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio (como el Partido Comunista y el Partido Socialista).

La propuesta establece bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años, eliminar las AFAP y equiparar las jubilaciones mínimas y prestaciones con el salario mínimo nacional.

Conocimiento seguridad social.jpg

Según Opción, a menos de diez días de las elecciones del 27 de octubre, 19% respondió estar "muy informado" sobre la iniciativa, 45% dijo estar "algo informado" y 31% "nada informado". El otro 4% no sabe o no contestó.

Respecto a las mediciones anteriores, los datos de Opción marcan un leve crecimiento en setiembre respecto a agosto en los niveles de información. Es decir, en agosto eran 17% quienes decían estar muy informados, pasando a 19% en setiembre.

En el caso de los que están algo informados, de agosto a setiembre pasó de 43% a 45%. En el caso de quienes están nada informados pasó de 36% a 31%.

Evolución intención de voto seguridad social.jpg

Con ese escenario, 44% respondió que no lo votará y 37% que sí lo hará. Hay 19% de indecisos.

La desaprobación a este plebiscito creció de agosto a setiembre, pasando de 39% a 44%. La adhesión a la propuesta, en tanto, cayó de 41% a 37%.

El análisis de Opción sobre apoyo al plebiscito de la seguridad social

Sobre el plebiscito de la seguridad social, Opción señala que en el tramo final de la campaña la propuesta "comienza con mayores probabilidades de no ser aprobado que de ser aprobado".

"Luego de dos meses de estabilidad y paridad entre quienes votarían y no votarían la iniciativa, se produce una migración electoral, creciendo 5 puntos el porcentaje que no apoyaría la iniciativa y disminuyendo 4 puntos el porcentaje que sí lo haría, registrándose en tanto una variación de solo 1 punto en el electorado indeciso (cerca de 1 de cada 5 electores)", asegura Opción.

Y agrega que el "ensobrado" de la papeleta es una "desventaja adicional importante" porque solo algunos sectores del Frente Amplio y "algunos partidos no alineados" ensobran la papeleta junto a sus listas.

Por otro lado, la coalición no ensobra papeletas por el Sí para esta propuesta, a pesar de que dentro del porcentaje de apoyo hay "una parte no menor" que votaría por ella, al igual que entre los sectores del Frente Amplio que no acompañan la iniciativa.

"En suma, sigue siendo desafiante el contexto para los impulsores del plebiscito sobre seguridad social. La distancia con el umbral requerido para su aprobación es elevada, la 'contra campaña' al interior de la Coalición Republicana es intensa (lo que podría disminuir el porcentaje de electores de la CR que voten la papeleta) y al interior del FA la mayoría de agrupaciones y listas no ensobra la papeleta, lo que constituye una desventaja logística importante pensando en la transformación de una actitud favorable en comportamiento efectivo".