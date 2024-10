La integración del Parlamento si se cumple la última encuesta de Factum: sin mayoría en Diputados y con Salle en el Senado

Si se cumpliera este pronóstico, no habría mayoría parlamentaria de uno u otro bloque (Frente Amplio o coalición) en la Cámara de Diputados. Esto se obtiene al volcar los porcentajes estimados por Factum en la calculadora electoral elaborada por El País.

La mayoría en Diputados se alcanza con 50 bancas, mientras que en el Senado son necesarias 16, contando a la vicepresidenta.

Teniendo en cuenta la estimación de voto de Factum, el Frente Amplio obtendría 46 diputados, el Partido Nacional 25, el Partido Colorado 17, Cabildo Abierto 4, el Partido Independiente 3, Identidad Soberana 3 y Unidad Popular 1.

De esta manera, la bancada del Frente Amplio quedaría en 46 versus 49 de la coalición, por lo que ninguno llegaría a los 50 votos necesarios para tener mayoría.

En el Senado, en tanto, la conformación sería la siguiente: 14 bancas para el Frente Amplio, 8 para el Partido Nacional, 5 para el Partido Colorado, 1 para Cabildo Abierto, 1 para el Partido Independiente y 1 para Identidad Soberana.

En este caso, los bloques quedarían 14 (Frente Amplio) a 15 (coalición), ya que Salle no integra ninguno de los dos. De esta manera, si la coalición venciera en el balotaje obtendría la banca 16 (con la vicepresidenta), ganando así la mayoría. Si venciera el Frente Amplio, los bloques quedarían 15 a 15 con Salle con la "llave de la mayoría".

El escenario de Factum plantea que el ganador de las elecciones debería negociar para obtener gobernabilidad en la Cámara de Diputados.

Hace algunas semanas –ante un panorama similar al que marcó la última encuesta– el presidente de Factum, Oscar Bottinelli, aseguró que no tener la mayoría en Diputados –pero sí en el Senado– no era un “problema” para quien gobierne ya que es “bastante fácil” conseguir “acuerdos puntuales” en esta cámara.

Y consultados por El Observador días atrás, la mayoría de los candidatos de los “partidos chicos” dijeron que no se posicionarán por ninguno de cara al balotaje y que si llegan al Parlamento negociarán “proyecto a proyecto” su apoyo.

Gustavo Salle (IS) adelantó que no dará sus votos para la mayoría de las propuestas que representen un “continuismo”, mientras que César Vega (PERI) dijo que votarán anulado en la segunda vuelta y que ya le dijo a Orsi –a Delgado no porque no se lo ha cruzado– que votarán en el Parlamento “lo que les parece”.

Gonzalo Martínez (UP-FT) agregó que discutirán el posicionamiento de cara al balotaje después del 27 de octubre y señaló que intentarán tener –en el Parlamento– una identidad propia por lo que no harán acuerdos. Eduardo Lust (del Partido Constitucional-Ambientalista) respondió que irán “proyecto a proyecto” en el Parlamento. La semana pasada le transmitió a Delgado que lo votarán de cara al balotaje.

Por último, Guillermo Franchi (Por los cambios necesarios el partido formado por Un solo Uruguay) dijo que su estatuto los obliga a ser “independientes” y que consensuarán si hay “proyectos interesantes” en el Parlamento. De cara al balotaje, no adoptarán posición.