Obligados a negociar: paridad entre FA y partidos de la coalición abren escenarios de Parlamento sin mayorías

Los números sugieren paridad entre la izquierda y la coalición , una cuenta que no debe hacerse de forma lineal porque la votación en octubre no es entre los bloques sino a los partidos y el sistema uruguayo de asignación de bancas beneficia a los más grandes .

Algunos de ellos, otorgan incluso un rol preponderante a los "partidos chicos" que logren ingresar aunque sus candidatos expresan que actuarán con independencia y que no tienen previsto sumarse a uno de los bloques sino que negociarán “propuesta a propuesta”.

La estimación de Factum

Factum, la única encuestadora que hace una estimación (y no intención) de voto, señaló en su último informe que el Frente Amplio obtendría 44% mientras que el Partido Nacional votaría 27%, el Partido Colorado 15%, Cabildo Abierto 4% y el Partido Independiente 3%. La medición otorgó a los “otros partidos” un 3% de intención de voto y señaló que un 4% votarían en blanco o anulado.

Con esta medición, la consultora hizo una estimación de las bancas que obtendría cada uno. La coalición de izquierda tendría mínimo 14 senadores, los blancos 9, los colorados 5 y los cabildantes 1.

El análisis señala que hay dos bancas en disputa: una entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Independiente (PI) y otra entre Carolina Cosse (FA) y Valeria Ripoll (PN), las candidatas a la vicepresidencia.

WhatsApp Image 2024-09-20 at 12.28.19.jpeg

Una de las posibilidades es que Yamandú Orsi gane el balotaje pero que pierda la banca que está en disputa con el PI, lo que dejaría al FA sin mayoría en el Senado.

En el caso de Diputados, el trabajo de Factum adjudica como mínimo: 46 bancas al FA, 28 al PN, 16 al PC, 4 a CA, 2 al PI y 1 a los "partidos chicos". El sociólogo Eduardo Bottinelli dijo a El Observador que quien viene registrando de forma más consistente la posibilidad de alcanzar la banca es Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle.

Al igual que en el Senado, hay dos bancas en disputa que pueden ser obtenidas por cinco partidos: el FA, PN, PI, Unidad Popular-Frente de los Trabajadores u PERI.

En cualquiera de los casos, el FA no llega a construir la mayoría ni siquiera si llega a un acuerdo con los “partidos chicos” ya que la suma de la coalición da mínimo 50 bancas.

En caso de superar el 44%, la izquierda sí estará en condiciones de llegar a la mayoría en esta cámara. Tanto Cifra como Opción dejan abierta esta posibilidad ya que ambas le dan 44% pero con un número alto de indecisos.

Al presentar su análisis en VTV, el presidente de Factum, Oscar Bottinelli, dijo que no tener mayoría en Diputados –pero sí en el Senado– no era un “problema” para quien gobierne ya que es “bastante fácil” conseguir “acuerdos puntuales” en esta cámara.

Actualmente, la coalición (PN 30, PC 13, CA 11, PI 1 y Partido de la Gente 1) tiene 56 diputados, el FA 42 y el PERI 1. Pese a esto, en varios casos Cabildo Abierto ha votado con el FA para aprobar –por ejemplo– una moción negativa contra Luis Alberto Heber, la ley forestal y la ley para extrabajadores de Casa de Galicia. Estas últimas dos, de hecho, fueron vetadas por el presidente Luis Lacalle Pou.

Aunque la distancia viene recortándose, hasta el momento los resultados de todas las consultoras muestran como ganador al FA en un balotaje. Opción, por ejemplo, otorgó a principios de setiembre un 48% a Orsi y 41% a Delgado.

Los posicionamientos

Consultados por El Observador, la mayoría de los candidatos de los “partidos chicos” dijeron que no se posicionarán por ninguno de cara al balotaje y que si llegan al Parlamento negociarán “proyecto a proyecto” su apoyo.

Gustavo Salle (IS) adelantó que no dará sus votos para la mayoría de las propuestas que representen un “continuismo”, mientras que César Vega (PERI) dijo que votarán anulado en la segunda vuelta y que ya le dijo a Orsi –a Delgado no porque no se lo ha cruzado– que votarán en el Parlamento “lo que les parece”.

Gonzalo Martínez (UP-FT) agregó que discutirán el posicionamiento de cara al balotaje después del 27 de octubre y señaló que intentarán tener –en el Parlamento– una identidad propia por lo que no harán acuerdos. Eduardo Lust (del Partido Constitucional-Ambientalista) respondió que irán “proyecto a proyecto” en el Parlamento y que posiblemente recomienden votar a Delgado en el balotaje porque es el “menos malo”.

Por último, Guillermo Franchi (Por los cambios necesarios el partido formado por Un solo Uruguay) dijo que su estatuto los obliga a ser “independientes” y que consensuarán si hay “proyectos interesantes” en el Parlamento. De cara al balotaje, no adoptarán posición.