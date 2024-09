La producción parlamentaria más baja en décadas, pero la aprobación más rápida de leyes desde 1985: así cierra la legislatura

La Asamblea General votó este domingo la clausura de la legislatura y el Parlamento entra hasta fin de año en un régimen de sesiones extraordinarias que podrán convocarse para terminar de destrabar los proyectos que no alcanzaron acuerdos para estas últimas horas finales. Mientras tanto, la prioridad de los legisladores estará en la campaña electoral.

La "regla no escrita"

La legislatura, que en todo el período no ha logrado los consensos entre oficialismo y oposición para designar a un nuevo fiscal de Corte, nombrar otro presidente del Tribunal de Cuentas o ungir nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia, no escapa a una dinámica histórica o a una “regla no escrita”, al decir del politólogo Daniel Chasquetti: la enorme mayoría de los proyectos de ley tienen a nivel general una votación unánime.