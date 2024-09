La legislatura llega a su fin: se enfrían proyectos de prisión domiciliaria para mayores de 65 años y restricciones a ingresos "a dedo" en intendencias

El cierre de la legislatura lleva a que este martes inicie una sucesión maratónica de plenarios en ambas cámaras para aprobar materias pendientes, pero muchas otras quedarán archivadas si no se votan antes de que el 15 de febrero asuman los nuevos legisladores.

RENDICIÓN DE CUENTAS Once intendencias declararon haber hecho más designaciones "a dedo" que concursos o sorteos el año pasado

El proyecto, que desde un inicio despertó resistencias en los socios del oficialismo, se destrabó en días en que el gobierno precisaba los votos de Cabildo para aprobar su reforma jubilatoria, a tal punto que el Frente Amplio acusó varias veces que se trataba de una “moneda de cambio”.

La senadora nacionalista Carmen Asiaín terminó introduciendo varias modificaciones al proyecto para su aprobación en la primera cámara, recogiendo buena parte de los aportes del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit y estableciendo un “régimen más integral” para regular a la prisión domiciliaria como un mecanismo alternativo al cumplimiento de la pena. En el texto se especificaba el procedimiento a seguir mediante juntas médicas y excluía de la prisión domiciliaria a todos aquellos que hayan cometido graves delitos sexuales, crímenes de lesa humanidad, homicidios agravados; u otros delitos con “reiteración” o “habitualidad”.

domingo-arena-3-mjz.webp Fachada de la cárcel de Domingo Arena, a donde van los militares procesados aunque Macaluso no llegó a ser recluido en ese centro María José Zubillaga

El Frente Amplio votó en contra aduciendo que de todas maneras podía beneficiar a represores en futuras condenas de causas que hoy están en curso, en línea con las denuncias lanzadas desde Madres y Familiares y Crysol (asociación de ex presos políticos).

“El proyecto fue originalmente presentado por Cabildo, cambiado por el Partido Nacional y rechazado por el FA. Es como que no tiene padre la criatura”, explicó a El Observador el diputado nacionalista Mario Colman, quien preside la comisión encargada de tratarlo en la Cámara de Representantes. El dirigente blanco agregó que “no tiene prioridad” y que “al único” que ha “escuchado ponderar el proyecto es a Petit”.

Si bien la bancada del Partido Colorado había resuelto que daría luz verde a la iniciativa también en Diputados, su representante en la comisión de Constitución, Ope Pasquet, confirmó a El Observador: “No hay ambiente, nadie lo está promoviendo. El FA está en contra; el Partido Nacional lo propuso pero no está empujando. Yo tampoco. No sé si finalmente habrá impulso”.

Ingresos "a dedo"

Esa misma comisión de Constitución tiene en carpeta desde hace pocos semanas un segundo intento por restringir las designaciones directas en las intendencias. La nueva iniciativa lleva la firma del Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y hasta el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, pero también parece enfriarse por completo ante la inminente clausura del período.

Un primer proyecto de ley impulsado en vida desde el Senado por el colorado Adrián Peña, que consagraba que cualquier ingreso de personal a una intendencia sería mediante concursos o en su defecto por sorteo, fracasó ante la negativa en bloque del Partido Nacional. Los blancos argumentaron en sala que era inconstitucional violentar las autonomías de los gobiernos departamentales, mientras que frenteamplistas, colorados y cabildantes aseguraban que sí podían legislar en la materia si tenían una mayoría especial de dos tercios de los votos.

La bancada que respaldaba la precandidatura de Robert Silva para las internas del Partido Colorado llegó a anunciar una juntada de firmas dentro del Parlamento para llevarlo a las urnas con un plebiscito, pero ningún partido acompañó.

Meses después, ante la tormenta política desatada por las condenas en Artigas al exintendente Pablo Caram y a la exdiputada Valentina Dos Santos, el diputado frentista Gustavo Olmos propuso reactivar el proyecto original de Peña a través de Diputados, donde sí contaban con las mayorías de dos tercios necesarias. Tras acordar cambios en la redacción, también prestó su firma el herrerista Juan Martín Rodríguez.

-lcm6128-jpg..webp Gustavo Olmos, diputado de Marea Frenteamplista Foto: Leonardo Carreño.

El nacionalista Mario Colman expuso al respecto que el proyecto está desde el miércoles como “asunto entrado” en la comisión de Constitución, a la que no le quedan más de dos encuentros por delante. El presidente de ese ámbito indicó que “depende” de que se ponga en el orden del día, pero aclaró que hay otros temas sobre la mesa y que “al mismo tiempo hay solicitud de ser recibidos desde el Congreso de Intendentes”, lo que anticipa que el tratamiento parlamentario puede llegar a extenderse en el tiempo.

El frenteamplista Olmos reconoció a El Observador que “ahora sin dudas no lo van a aprobar”, dado que “antes del receso solo queda la sesión del miércoles y todavía no citaron a nadie”. No obstante, el diputado opositor planteó que “hay una oportunidad” en las sesiones extraordinarias posteriores a la elección y que “tiene sentido” llegar a las departamentales con una nueva legislación en la materia.

Ope Pasquet, por su parte, sostuvo que los colorados tienen “voluntad política de tratarlo” y que es un tema que viene desde el Compromiso por el País que llevó a la coalición al gobierno. “Vamos a ver si estos días se puede avanzar”, confió.

El nacionalista Rodrigo Goñi, sin embargo, afirmó que ese texto “no está en agenda” del Partido Nacional. “No está sobre la mesa”, concluyó.

Proyecto de usura

Otra iniciativa pesada que llegó incluso a aprobarse en Diputados con una fractura entre legisladores de la bancada blanca y el Poder Ejecutivo es la que contiene modificaciones a la ley de usura de 2008, promovida desde esa cámara por el representante del Partido de la Gente, Daniel Peña.

Daniel-Peña-DB_06.webp Diego Battiste

El proyecto, que estuvo varios años trancado, logró la luz verde en Diputados con el voto a favor de todos los partidos a nivel general, pero con posiciones divididas en puntos sensibles del articulado. Desde su aprobación a finales del año pasado, el texto está en la comisión de Hacienda en el Senado y ni siquiera ha entrado en el orden del día.

Fuentes de la comisión confirmaron a El Observador que ningún legislador ha buscado reactivarlo, por lo que ese proyecto va camino al fracaso. La redacción establecía varios topes a las tasas de usura por parte de bancos y financieras, y tiene la oposición del Banco Central.

Eutanasia

El Partido Nacional confirmó la semana pasada a través del senador Amín Niffouri que la coalición no avanzará con el proyecto de ley para legalizar la eutanasia. Se trata de una iniciativa redactada en Diputados por el Partido Colorado en acuerdo con el Frente Amplio, y frenada por el Partido Nacional –a pedido del propio presidente Luis Lacalle Pou– antes de las elecciones internas.

000_1QD5V9.webp eutanasia Piero CRUCIATTI / AFP

Pese a tener el visto bueno de esa Cámara, el texto despertó varias polémicas en la comisión de Salud Pública del Senado y hasta enfrentó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado con sus senadores Carmen Sanguinetti y Germán Coutinho. El colorado Pablo Lanz intentó meses atrás introducirlo junto al Frente Amplio como grave y urgente en el Plenario, pero blancos y cabildantes le cerraron el paso. El proyecto quedará sin la aprobación de la comisión y se archivará una vez que inicie la nueva legislatura.

También quedará sin tratarse, como informó El Observador, el proyecto de ley impulsado por Presidencia de la República para modificar la actual ley de violencia hacia las mujeres basada en género.

Por otro lado, a última hora de este lunes el Partido Nacional confirmó que votará en el Senado el proyecto de ley de garantías a la primera infancia impulsado desde 2018 por la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg. Con Sergio Botana al frente del tema, los blancos buscarán hacer modificaciones.

El Frente Amplio lo introducirá este martes como asunto grave y urgente.