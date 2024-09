Lacalle Pou reunió a ministros para "preparar" la comunicación del rechazo al plebiscito de la seguridad social

Esta semana, Equipos informó que había "alta desinformación" ya que un 30% de la población "no escuchó hablar" del plebiscito, mientras que un 31% no tiene una "idea clara".

En la reunión, Lacalle Pou y las autoridades del gobierno conversaron acerca de cómo comunicar los alcances del plebiscito bajo el supuesto de que la población debe "saber" lo que se estará votando.

El trabajo de la consultora dirigida por Ignacio Zuasnabar –una de las que el Poder Ejecutivo contrata– señaló que 33% de la población está “a favor” de la propuesta, mientras que 37% está “en contra”. "Otro tercio (30%) no tiene opinión formada", señaló el sociólogo en su informe y concluyó que "si bien la inclinación favorable al plebiscito está relativamente lejos de la mayoría requerida para su aprobación (50%), la alta indecisión genera incertidumbre respecto al resultado".

Efecto dominó

La semana pasada, en la Expo Prado, el presidente había hablado del plebiscito y criticado que la fórmula del Frente Amplio no fuera enfática en su rechazo. Eso le valió un cuestionamiento de la coalición de izquierda por presuntamente estar metiéndose en la campaña electoral y generó un debate entre el candidato opositor Yamandú Orsi y el oficialista Álvaro Delgado.

En esa rueda de prensa, Lacalle Pou había adelantado que hablaría públicamente en un formato "más extenso" y dado pistas acerca de por dónde iba a ir su argumentación. El plebiscito "trae consecuencias negativas con efecto dominó", dijo.

Para el presidente el gobierno siguiente va a tener que "diversificar el gasto público" si es aprobada la reforma. "Seguramente el gobierno que viene va a tener que subir los impuestos si pasa esto. Después en lo que hace a la confianza del país en el extranjero, que estamos con el 'riesgo país' más bajo en la historia, va a cambiar", argumentó.

"Antes de impulsar la reforma, alguna gente bien intencionada me decía: 'no paguen el costo político una reforma de la seguridad social'. Y yo sostuve y sigo sosteniendo que el costo político lo paga el que no tiene coraje de saber que hay que hacer algo y no se hace", continuó Lacalle Pou.

Consultado sobre si los candidatos, incluso los del Frente Amplio, deberían pronunciarse sobre la seguridad social –algo que tanto Yamandú Orsi como Carolina Cosse hicieron– contestó que no se va a meter en campaña, pero dijo que "hay que generar certidumbre".

"La vida de todos nosotros está llena de signos de interrogación. Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas. En un tema tan importante, tenemos que tener el aplomo, el coraje de decirle a la gente 'en esto yo voy a actuar para acá o para allá'. Y no diluir la responsabilidad. Decir que va a haber un diálogo social para mí es diluir la responsabilidad que no se asumió en su momento", concluyó.