¿De qué equipo sos hincha y a quién votás? Nueva encuesta de El Observador y la academia de la que podés participar

Que los hinchas de Nacional son todos blancos o que los manyas son todos colorados. O ahora frenteamplistas. Que el fútbol y la política no se cruzan. O que el presidente de la AUF es un cargo político. A los uruguayos hay dos temas sobre los que nos gusta hablar y lo hacemos de forma apasionada: votos y goles.

El investigador e historiador Gerardo Caetano dijo alguna vez que “quien dice que entre fútbol y política no hay vínculos, o no sabe nada o sabe demasiado” y varios libros se han escrito sobre el tema. Sin embargo, en Uruguay no sabemos si hay una relación entre ser hincha de un cuadro de fútbol y votar a un partido político.