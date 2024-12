España fija audiencia clave para resolver extradición de Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, a Paraguay

Cuando fue detenida, sus hijos y parte de su familia estaban en España. Ella, sin embargo, estaba sola en el Aeropuerto de Barajas al momento de ser arrestada por Interpol, que tenía una alerta roja vigente sobre la uruguaya.

La pareja de Marset había llegado desde Dubái, destino en el que las autoridades uruguayas presumen que Marset estuvo escondido luego de darse a la fuga de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en 2023.

"Lo que está ocurriendo es una constatación de una injusticia. Lo que estamos haciendo con el equipo legal es dejar expuesta a la Justicia de Paraguay, que se está manejando en base a errores intencionados para generar que se mantenga la medida cautelar más gravosa, de prisión preventiva", había dicho Moratorio en una entrevista con MVD Noticias meses atrás.

El abogado presentó una serie de recursos ante la Justicia española intentando evitar la prisión preventiva y luego también la extradición a Paraguay, donde García Troche está imputada por la operación A Ultranza.

Según Moratorio, no hay "evidencia alguna" que permita probar que García Troche –acusada de integrar la red de narcotráfico montada por Marset y sus socios– blanqueó dinero en Paraguay de la organización.

La versión de su abogado, en tanto, sostiene que no hay evidencia y que la pretenden imputar por la creación de una sociedad que "no se terminó de constituir", que "nunca presentó un balance", que "no tuvo movimiento alguno" ni movimientos.

"Es una sociedad que se constituyó en mayo de 2021. Y de acuerdo a los informes migratorios, García se fue de Paraguay el 6 de junio", explicó Moratorio.

Marset y su familia estuvieron viviendo en Paraguay con identidades falsas. Para 2022, sin embargo, se trasladaron a Bolivia, donde se establecieron en Santa Cruz de la Sierra, aunque en julio de 2023, alertados de un operativo policial para capturarlos, huyeron. Desde entonces, el paradero de Marset es desconocido, aunque las autoridades uruguayas presumen que estuvo o está en Dubái.