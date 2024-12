"Esta fue, es y será mi casa": Rodrigo Arim se despidió entre lágrimas de la Udelar para encabezar la OPP

De acuerdo con el economista, a lo largo de su carrera profesional no ha sentido "mayor honor" que ser elegido como rector de Udelar. Debido a esto es que para él tomar la decisión que hoy "no ha sido tarea sencilla".

"Siento entusiasmo por la oportunidad de involucrarme en otros procesos de política pública y agradecimiento por la oportunidad que en este sentido me brinda el presidente electo. Eso no quita lo más básico y visceral: esta fue, es y será mi casa", aseguró.

"Siempre viví como un enorme honor ser rector de la Universidad de la República, y no hubo ningún espacio laboral donde me sentí más cómodo y realizado", dijo y añadió: "Renuncio a la función, no a ese sentimiento inquebrantable de pertenencia. Las personas somos importantes, pero no somos imprescindibles".

"Lo único que quiero expresar hoy a cada uno de ustedes, a las áreas, a los órdenes, docentes, egresados, estudiantes, es un enorme agradecimiento, jamás una despedida", cerró.