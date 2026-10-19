Estudiantes uruguayos hicieron historia en una prestigiosa competencia internacional de Derecho: fueron subcampeones y arrasaron con los premios

Un grupo de seis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) logró una actuación histórica en México , donde conquistó el segundo puesto de una competencia internacional que simula procedimientos judiciales ante la Corte Penal Internacional (CPI) y acumuló una serie de distinciones inéditas para la institución.

La delegación uruguaya participó de la XXIV Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno , celebrada entre el 12 y el 16 de octubre en Ciudad de México, donde compitió contra equipos universitarios de distintos países de Iberoamérica.

Pero el subcampeonato fue apenas una parte de la historia: Uruguay terminó primero en las rondas preliminares, volvió a imponerse en la semifinal, presentó los mejores escritos jurídicos tanto de Fiscalía como de Defensa y tuvo a la mejor oradora de toda la competencia .

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" Nunca habíamos en la historia de las Moot Courts ganado tantos logros, tantas condecoraciones ", destacó a El Observador Lucía Remersaro Coronel , profesora agregada del Instituto de Derecho Penal y Criminología y asesora del equipo.

La docente, que acompañó la preparación de los estudiantes desde mayo, consideró que se trató de una actuación sin precedentes para la Facultad. "La final fue muy competitiva, muy compleja, pero realmente el trabajo que han hecho los estudiantes es histórico", afirmó.

Cómo fue la competencia en la que Uruguay se destacó

La Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno tiene 24 años de historia y reúne a estudiantes universitarios que deben poner a prueba sus conocimientos de derecho penal internacional mediante la simulación de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional.

Los participantes asumen diferentes funciones dentro de un proceso judicial: Fiscalía, Defensa y Representación Legal de las Víctimas.

La competencia se divide en dos etapas. En la primera, los equipos deben elaborar memoriales escritos con sus argumentos jurídicos. En la segunda, deben defender sus posiciones oralmente durante audiencias simuladas.

En esta edición, el caso hipotético giró en torno a una audiencia de confirmación de cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el marco del Estatuto de Roma, tratado internacional que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

La delegación uruguaya consiguió el primer puesto de las rondas preliminares y repitió el resultado en semifinales, lo que le permitió acceder a la instancia decisiva.

En la final, la Universidad de Costa Rica obtuvo el primer lugar, mientras que Uruguay terminó segundo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de República Dominicana, completó el podio.

Los premios que hicieron histórica la actuación uruguaya

Más allá del segundo puesto en la clasificación general, los estudiantes de la Udelar consiguieron tres reconocimientos individuales y colectivos de especial relevancia.

Los memoriales elaborados por la delegación uruguaya fueron elegidos como los mejores de toda la competencia en las categorías Fiscalía y Defensa, un doble reconocimiento a la calidad de su argumentación jurídica.

Además, Celina Silvera Cavallo recibió la distinción a mejor oradora del certamen, uno de los principales premios de la fase oral.

La preparación comenzó en mayo, por lo que los estudiantes dispusieron de pocos meses para estudiar el caso, desarrollar sus argumentos y preparar las audiencias.

"El proceso lo arrancamos en mayo, fue muy poco tiempo", recordó Remersaro Coronel, quien destacó la magnitud de los resultados obtenidos en ese período.

La docente señaló que esta fue aproximadamente la novena o décima participación de la Facultad en competencias de este tipo y que nunca habían conseguido tantos reconocimientos en una misma edición.

Quiénes son los estudiantes uruguayos que lograron el subcampeonato

El equipo de la Facultad de Derecho estuvo integrado por Macarena Moya Huelmo, Enzo Larrosa Pereira, Maite Vazquez Minarrieta, Santiago Castromán Medina, Martín Chaves Machado y Celina Silvera Cavallo.

La preparación y el acompañamiento académico estuvieron a cargo de Lucía Remersaro Coronel, profesora agregada del Instituto de Derecho Penal y Criminología.

El resultado representa un nuevo reconocimiento internacional para la formación jurídica de la Universidad de la República, particularmente en el área del derecho penal internacional.

Para Remersaro Coronel, además, el desempeño de los estudiantes vuelve a poner sobre la mesa la importancia de dar mayor visibilidad y respaldo a estas instancias académicas.

La docente expresó que, después de la participación del año pasado, esperaba que estas competencias tuvieran un mayor impacto dentro de la Facultad y de la propia Universidad, pero sostuvo que el espacio continúa prácticamente en la misma situación.

Esta vez, los estudiantes regresaron de México con un subcampeonato, los dos mejores memoriales jurídicos y la distinción a la mejor oradora. Una cosecha de premios que, según su asesora, no tiene antecedentes en la historia de participación de la Facultad en este tipo de competencias.