Experta en tecnologías creativas: "La escuela tiene que tener tiempo de desconexión, sin celulares ni PC"

Cuando surge una tecnología nueva se producen dos fenómenos. Primero hay una suerte de exitismo, se piensa que la tecnología va a solucionar todos los problemas. Y enseguida viene el gran temor. Son reacciones naturales ante los cambios. El punto es que la inteligencia artificial no es artificial per se, sino que la producen los humanos. La inteligencia artificial no viene del más allá. Porque producir tecnología es parte de nuestra cultura, de nuestras capacidades mentales y, a veces, físicas. Y en ese sentido, a la inteligencia artificial generativa (esa que explotó y se masificó con ChatGPT) hay que entenderla como un complemento a las capacidades humanas y no una sustitución. El ChatGPT no va a reemplazar las capacidades humanas que lo crearon. Pero para mantener esas capacidades humanas, es necesario seguir aprendiendo. Para evaluar la respuesta que da un chat, hay que saber. Para hacer las preguntas correctas, también. Para entender los sesgos que tiene el chat en sus respuesta, hay que tener un conocimiento generado. Entonces parte de la meta del sistema educativo formal es generar esa base de conocimiento profundo que permite buscar y entender.