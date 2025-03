Felipe Caorsi criticó al BCU luego de que aclararan que no era un asesor avalado: "No me interesa ofrecer servicios regulados por esa institución"

El asesor financiero Felipe Caorsi dijo que aclaró al Banco Central ( BCU ) su trabajo, luego de que el organismo informara en un comunicado que no estaba inscripto como asesor del propio banco , y criticó que el ente trabaja para que estafas como las de Conexión Ganadera "no sucedan".

Caorsi indicó que, frente a los abogados del banco, decidió publicar un comunicado aclarando su situación, borró la página web de su empresa para "no dar lugar a confusiones" y pidió a los periodistas que no lo presentaran como "asesor financiero".

"Inmediatamente después presento mi certificado de manejo de Inversiones Financieras que pide el BCU para ser Asesor Financiero, aprobado en 2022, y dos contratos. Uno con la empresa XXX Uruguay S.A. que vende productos pensados para el retiro y la protección regulados por el BCU y otro con XXX S.A. inscripta en el BCU y que ofrece servicios financieros", continuó.

Además, les indicó que iba a hacer una entrevista para aclarar la situación –realizada por el periodista Martín Maidana–. Caorsi les compartió la nota y consultó qué más podía hacer para que "quedara claro" que no ofrece un "asesoramiento financiero regulado por el BCU desde la clandestinidad" y les preguntó "si habían encontrado un solo cliente" al que haya asesorado de esa forma, pero le respondieron que no.

En principio, el asesor pensó que la investigación había sido consecuencia de haber nombrado al BCU en sus columnas sobre Conexión Ganadera en La Mañana, pero el viernes vio el comunicado y supo que la denuncia había sido realizada por Copelmayer.

Tras relatar estos hechos, Caorsi aclaró: "No me interesa ofrecer servicios regulados por esa institución. No los ofrecí, no los ofrezco y no lo voy a hacer".

En segundo lugar, recordó que sumando los casos de Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera "faltan más de quinientos millones de dólares de ahorristas uruguayos", y marcó que el BCU está formado por empleados públicos a los que "los más de 7000 damnificados por estas tres empresas y el resto de los uruguayos les pagamos sus sueldos para que justamente controlen que estas estafas no sucedan".

Además, recordó distintas estafas de asesores y empresas reguladas por el BCU, como las de Sara Goldring y Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A., y marcó que sus autoridades "tampoco sabían lo que sucedida con el Banco Comercial manejado por los hermanos Rohm".

"¿Que garantías puede dar el Banco Central del Uruguay hoy a los ahorristas?", preguntó el asesor, y soslayó que "quizás llegó el momento de que los empleados públicos de carrera y electivos deban de responder con su capital cuando ocurran 'errores' que les cueste sus ahorros a los uruguayos". "No se requiere mucho, es aplicar y quizás reforzar el artículo 25 de la Constitución Nacional", concluyó.