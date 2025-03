Fiscal de Soriano criticó el "circo" sobre el caso Besozzi y aseguró que no hizo "ningún posteo en Facebook"

La fiscal de Soriano Stella Alciaturi criticó el " circo " que, en su opinión, se montó a partir de la imputación al exintendente blanco Guillermo Besozzi y aseguró que no hizo "ningún posteo" en Facebook en contra del Partido Nacional.

La fiscal no se ha manifestado públicamente sobre las publicaciones que se hicieron públicas y que motivaron a los senadores Segio Botana (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) a poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para que sean investigados .

Sin embargo, este lunes Telenoche divulgó un fragmento de una conversación telefónica mantenida con Alciaturi, en la que la fiscal se excusó de hacer declaraciones, pero apuntó al "circo" que se estaba montando.

"Estoy por entrar al juzgado, no lo voy a hacer perder el tiempo. No voy a participar de este circo que están haciendo. Yo no hablo con nadie, si quiere hable con Fiscalía", le dijo al periodista.

En el breve diálogo, aseguró que no hizo "ningún posteo en Facebook" porque ni siquiera sabía "cómo ingresar". "Hace años que no lo tengo, hace muchos años", declaró Alciaturi.

La cuenta de Facebook asociada a su nombre –que contenía las publicaciones compartidas con contenido político– fue cerrada una vez que se hicieron públicas.