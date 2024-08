Fiscal del caso Orsi indaga si "otra persona usó a Romina Celeste" para denunciar al candidato del FA

Sandra Fleitas, la fiscal de Ciudad de la Costa que estuvo a cargo de la denuncia falsa de Romina Celeste Papasso contra el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, aseguró que no descarta que "otra persona haya usado" a la exmilitante nacionalista para denunciarlo.

"No descarto que otra persona haya usado a Romina Celeste para denunciar a Orsi; de hecho, no terminé de analizar el teléfono de ella ", aseguró en entrevista con Montevideo Portal.

De todos modos, Fleitas afirmó que, si bien Papasso había dicho públicamente que había alguien detrás de la denuncia, en la audiencia dijo lo contrario. "En presencia de su abogada ella dijo que afirmó eso porque es lo que ´vende´ a nivel de prensa. Y yo le dije: ´Romina, tú no puedes decir eso´, entonces ella desmintió y argumentó que lo dijo porque eso en los medios vende, entonces vuelve a retroalimentar el personaje de que ella quería estar permanentemente siendo la noticia. Pero nunca me dijo: ´Hable con fulano y me dijo que si se lograba tal cosa el premio iba a ser tal otro´".