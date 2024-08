Fiscal contó por qué Romina Celeste llevó una camiseta de Argentina a la audiencia y dijo que la vio "muy distinta" a cuando la detuvieron

Después de la condena de este jueves a Romina Celeste Papasso , la fiscal del caso, Sandra Fleitas, dijo que vio que la exmilitante "ha tomado conciencia del problema que ha originado y que no se puede andar por la vida diciendo cualquier cosa" . Además, contó qué explicación le dio Papasso para llevar una camiseta de la selección argentina de fútbol durante la audiencia.

"Ella me explicó que en realidad todo esto que le venía pasando, y que estaba presa hoy por hoy, era porque ella se había vuelto de Argentina", dijo Fleitas en Informativo Sarandí (radio Sarandí).

La fiscal recordó el domingo en el que Papasso estuvo en el programa de TV Ciudad La letra chica, al mismo tiempo que Santo y Seña (Canal 4) transmitía el testimonio de la denunciante de Yamandú Orsi, Paula Díaz, donde ella decía que la denuncia era falsa e idea de Romina Celeste. Como ya había adelantado horas antes, Papasso dijo en La letra chica que la denuncia era falsa, pero dijo que al hacerla pública no sabía eso y culpó a Díaz de mentir. Este jueves, Papasso fue condenada por idear la denuncia falsa contra Orsi . La condenaron por asociación para delinquir, simulación de delito en calidad de calumnia y difamación.

"Da por terminada toda esta problemática y todo lo que originó acá en el Uruguay y su meta, su visión una vez que se libere de la causa, es irse del país", añadió Fleitas. La exmilitante fue condenada a dos años y un mes de penitenciaría por la denuncia falsa, además de por otros delitos por los que venía siendo investigada.

Esto fue lo que le contó Romina Celeste cuando la fiscal le preguntó por qué estaba con una camiseta de Argentina, como se la ve en la transmisión de la audiencia que hizo la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

Romina Celeste con camiseta de Argentina.PNG

Por otro lado, Fleitas habló también de cómo vio a la ahora condenada. Dijo que tuvo una actitud "muy distinta" a cuando fue detenida.

"Creo que estos meses que estuvo en prisión preventiva se dio cuenta de que en realidad no se miente, que no se juega, que no es un juego salir a decir cualquier disparate de cualquier persona", dijo la fiscal de Ciudad de la Costa.

De todas formas, añadió que esto pudo haberse debido a que está bajo medicación psiquiátrica. "Yo la vi, tal vez por el efecto de la medicación y por tener un tratamiento, que ha tomado conciencia del problema que ha originado y que no se puede andar por la vida diciendo cualquier cosa".