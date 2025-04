Graciela Bianchi compartió un posteo falso de Veronica Piñeiro y la candidata del FA en Montevideo le respondió

En la publicación falsa, aparece el usuario de X de Piñeiro y se agrega un texto que dice: “Apoyo total a Cecilia Cairo. La compañera no pagó impuestos, porque no tenía dinero. La atacan porque es mujer, ¡fuerza Cecilia!”.

VENIAS Graciela Bianchi tras la aprobación de la venia de Mario Layera: "No nos ofrece confianza ninguna"

POLÉMICA Graciela Bianchi cuestiona a Cecilia Cairo: "No puede ser ministra una persona que desconoce sus obligaciones"

Piñeiro salió en respuesta de Bianchi y preguntó: “¿Otra vez compartiendo noticias falsas?”. “Lamentablemente no me sorprende pero así no, era fácil chequear. Usted es una senadora de la República, debería dar el ejemplo”, cerró la candidata por el FA.